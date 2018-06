Kostková: Je mi líp na nuda pláži, než na ruletě

Tereza Kostková s fotografem Jakubem Ludvíkem spolupracovala již v červnu letošního roku. "Poprvé jsem s ním fotila titulku časopisu Krásná paní, kdy vzniklo mnoho pěkných fotek," říká herečka.



"Netušila jsem, že lidsky budu záhy dost zklamaná," dodává Kostková, která s nafocením snímků pro kalendář souhlasila, ale přesto nějaké podmínky měla.

Žádné porno - ležím na břiše

"Jakub se mi zaručil, a přese všechny výhrady musím spravedlivě konstatovat, že to i dodržel, že mě nebude nutit do odhalování tak velkého, kde už by bylo "něco vidět." Přesto, jak sama říká, měla po přečtení "jistého článku v jistých novinách" pocit, že snad nafotila porno.

"Skutečnost je taková, že na fotkách pouze ležím na břiše. A na těch, které jsme nakonec nepoužili, sedím zády," popisuje své maximální odhalení, kterého byla schopná. "A i tak je mi líp na nuda pláži, než na ruletě."



Kostková přiznává, že je dost stydlivá a jako hobby svlékání před objektivem rozhodně nemá. "Když vidím, jak se dají věci zneužít a překroutit, rozmyslím si to dvojnásob."



Fotky se staly lacinými

S otištěním fotografií v bulvárních plátcích Kostková přece jen počítala. To by ji příliš neudivilo. Ale jiná situace nastává: "Když vám přední vyhlášený fotograf nabízí práci - nafocení kvalitních luxusních šperků pro kalendář s omezeným množstvím výtisků - garantuje se vám diskrétností a uveřejněním pouze v daném měřítku a konceptu a pak vaše fotografie on sám bezostyšně, bez vaší vůle a možnosti volby odevzdá jakýmkoli novinám, které je nadále vytrhnou z kontextu a doprovodí vlastními domněnkami," vysvětluje své rozhořčení.

"Nejde o to, že by fotky byly choulostivé a měly zůstat v utajení, jen jsou natolik exkluzivní, že nejsou hodny toho, aby se válely v každém druhém odpadkovém koši," pokračuje dál Tereza, kterou také mrzí nekvalitní novinové zobrazení na nekvalitním papíře. "Fotky to dělá lacinými a bohužel i lascivními, což v kalendáři, který ovšem může málokdo vidět, takto nevyznívá."

Stydím se za pana Ludvíka

"Kdybych se dala k focení umluvit nějakým podřadným poloamatérem, tak neřeknu. Ale v případě Jakuba Ludvíka čekáte nějakou etiketu, o které se snad nemusí ani mluvit. A navíc nás vehementně ujišťoval. Zřejmě, aby nás vůbec získal," osvětluje celou záležitost Kostková.

"Tak to je to co mi vadí, co mě mrzí, nikoli - jak se snaží bulvár rozšířit - že jsme rozzuřené a stydíme se. Pokud je mi známo, za fotky s krásnou ženskou nahotou se nestydíme žádná. Stud mě jímá pouze za pana Ludvíka," uzavírá Kostková, která se nedávno v médiích svěřila, že se za několik týdnů bude vdávat za ředitele Divadla pod Palmovkou Petra Kracika.