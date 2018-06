Košťanovou na Miss Earth vystřídá Soukupová

Těsně před tím, než se stihla Mirka Košťanová vypravit na cestu, objevila doktorka v jejím krku nebezpečné streptokoky a krásce cestu na Filipíny zakázala.



"Je mi to moc líto, ale lékařka mi řekla, že ve spojení s filipínským podnebím, vlhkem a klimatizací by hrozilo, že se můj stav rapidně zhorší a já bych se mohla doslova složit. Moc jsem se na Miss Earth těšila, ale v tomhle stavu bych tam nebyla moc co platná," řekla vicemiss.

Do Manily se tak podívá finalistka České Miss jednadvacetiletá Petra Soukupová. Na Filipíny odlétá šestého listopadu, finále ji čeká o dvacet dní později.



"S podobnými situacemi se musí počítat a zdraví Mirky je v tomto případě důležitější. Petra Soukupová je důstojnou náhradou," řekla ředitelka soutěže Michaela Maláčová o Petře.

Ta bude na Filipínách reprezentovat Českou republiku v sexy šatech od módních návrhářek Heleny Mertlové a Heleny Kroftové-Leisztnerové, které vytvořily garderobu původně pro Mirku.