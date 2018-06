VIDEO: Boj o život pod vodou. Kosatka napadla trenéra

Několik minut bojoval muž pod vodou o život a diváci neměli ani ponětí, že to do vystoupení nepatří. Na hladinu vystupovaly jen bubliny a Petersovi kolegové netušili, co se děje. To odhalily až záběry z podvodních kamer.

Kosatka nakonec Peterse pustila a ten se dostal na břeh. Byl v šoku, vyvázl však jen s poraněnými chodidly a vazem na levé noze.

Kosatka prý trenéra napadla i v letech 1993 a 1999, důvody útoků však média neuvádějí.

Podle agentury Reuters pracuje Peters i nadále ve vodním světě, který se mu už několikrát mohl stát osudným.