Kosmonaut Pity míří do Duelu

V největším ohrožení se tak ocitla Marcy, protože Pity patřící tábora okolo Tonyho a Martina, stejně jako Maruška. Pavla vzít nemůže a Pluto již zelený šátek má – bylo by velkým překvapením, kdyby Pity ukázal na někoho jiného než na Marcy.

Složení sobotního Duelu tak bude velmi nečekané. S největší pravděpodobností se tam nedostane nikdo z dvojice Tony – Martin, takže jejich smělé plány se zhroutily jak domeček z karet.

Kosmický den ve vile



Štáb si pro VyVolené připravil další z tématicky zaměřených dnů. Tentokrát se soutěžící proměnili v kosmonauty a pokud výcvik vydrží, večer je mělo čekat grilování.

Již první úkol byl velmi náročný. Všichni si museli vyzkoušet pobyt ve stísněném prostoru, a tak byly obsazeny všechny skříňky v kuchyni. Záběr na prázdnou kuchyň, pouze s reptajícími VV byl kouzelný.

Pak mohli soutěžící dostat jídlo, ale jen když Pity vydrží deset minut ponořený pod vodou. Pitymu se do bazénu moc nechtělo, voda ještě smrdí od hnoje, k tomu ten nehet… Ale nedalo se nic dělat.

Pluto přidržoval Pitého pod vodou a mocně ho povzbuzoval, zatímco zejména Tony měl chuť na nějakou kanadu: „Co do té hadice hodit pavouka?“ Taková snaha byla po zásluze odměněna a Tony se stal obětí Martina s Maruškou, kteří ho zavřeli na záchodě.

Pity s Marcy pak museli být obaleni do alobalu, protože se vila až příliš přiblížila slunci. Pity si stěžoval na horko, ale kdyby věděl, co přijde pak, možná by byl potichu jako myška. Na zahradu byl nainstalován manuální kolotoč a soutěžící v něm museli vydržet pět minut.

Pluto s Pavlem si to vyloženě užívali, Tony s Martinem již méně a chudák Pity to donesl nejvíc. „Mě se dělá špatně když kolem kolotoče jen jdu,“ sýčkoval a opravdu. Pět minut nevydržel a navíc málem nestihl doběhnout na záchod.

Martin Pergnerová v akci



VyVolení se večer nudili, a tak je napadlo udělat falešné Zúčtování. První verze byla příliš vulgární, pro vysílání se nehodila a proto štáb poprosil o slušnější verzi. Díky tomu jsme mohli vidět perfektní herecký výkon Martina i ve večerní rekapitulaci.

Sice Martina moc nemusím, ale Terezu Pergnerovou napodobil naprosto geniálně. Gesta, hlášky, všechno sedělo. Ostatní VyVolení měli problém udržet vážnou tvář, protože při falešném Zúčtování probíhaly dialogy typu: Martin:„Můžeš pozdravit Janičku, jestli s ní ještě chodíš. Od toho je Zúčtování.“ Pluto: „Díky Terko za povzbuzení.“ Martin: „Doufám, že mi nedáš v sobotu facku.“