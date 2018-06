Korupce vadí, ale pomáhá

Značná část Slováků ale vládní program vnímá jako propagandu v situaci, kdy země v očích svých občanů patří mezi nejzkorumpovanější v střední Evropě. Ale sami jsou ochotni nadále uplácet. Někdy to prý jinak na Slovensku nejde. "Nejsem pro korupci, ale když jde o zdraví mé rodiny, jsem ochotna dát jakýkoli úplatek. Zdravotnictví je v mizerném stavu. Když postrčím obálku, mohu aspoň doufat, že se lékař bude snažitudělat, co opravdu zmůže," říká 35letá podnikatelka Zuzana z Trenčína. Sama nedávno dala lékaři 1000 marek, aby ulehčila umírání svého strýce, nemocného rakovinou: "Pomohlo to a udělala bych to znovu."Stejně tak Jano z Bratislavy byl ochoten "připlatit" za porod své ženy - lékařka mu zcela otevřeně dala najevo, že obdarovat ji za včasné nasazení transfúze jen kyticí není zvykem. Někdy ale ani úplatek nemusí být spolehlivou zárukou, že se dočkáte adekvátní péče - platí totiž snad všichni. Ordinace bez "všimného" si podnikatelka umí představit až vevzdálené budoucnosti, kdy lékaři, kteří podle oficiálních statistik patří k nejhůře placeným profesím, se dočkají zaslouženého platu.Zatím je ale skeptická vůči generaci, která si na úplatky zvykla natolik, že tato korupce bývá považována za jeden z důvodů, proč na Slovensku lékaři prý nikdy nebudou stávkovat proti špatným platům. Korupce ve zdravotnictví je podobně jako ve školství, jehož zaměstnanci stojí na platovém žebříčku skoro nejníže, snad jen před "textiláky", na Slovensku neprokazatelnou chimérou. Každý o ní mluví, ale nikdo nebyl přistižen.Podle "zaručených zpráv" zájemci o studium medicíny nebo práva nemusí při přijímání na školu pomoci ani obálka s 50.000 korunami. Podle jedné fámy se jistí rozhořčení rodiče domáhali u profesora vysvětlení, jak to, že nezařídil přijetí potomka.Rozhořčený pedagog prý hodil na stůl čtyři obálky, ať si vyberou tu svoji - doma v ní pak našli částku dvojnásobnou. Někdy dokonce pomohou jen klíčky od nablýskaného automobilu. "Ačkoli se korupci ve školství doposud nepodařilo prokázat, zabýváme se jí. V budoucnu chceme zavést například jednotnou státní maturitu pro střední školy v celé zemi, abychom zamezili značným rozdílům v kvalitě. Při "přijímačkách" by pak mohlyodpadnout některé jejich části a rozdíly v přípravě studentů by se rovněž mohly zmenšit," řekl státní tajemník ministerstva školství Martin Fronc. "Ať si zametou před vlastním prahem. Mečiar také bojoval proti korupci a dnes sedí ve vile za desítky miliónů. I dnešníministři si budují honosná sídla. Nakonec koalice se dnes rozpadá kvůli tomu, že se nedovede dohodnout na tom, co komu kápne z privatizace," rozhořčuje se 42letý Stanislav z východního Slovenska. Ale vlastní problémy se získáním živnostenského listu hodlá vyřídit pěti tisícovkami do kapsy "správného" úředníka.