Korpulentní Sanny nafotila porno

Korpulentní Sanny, která si za nafocení lechtivých snímků a lesbo setu odnesla honorář dvacet pět tisíc korun, oslovila magazín Fantastic osobně. Z finančních důvodů to prý ale rozhodně nebylo.



"Mě to baví. Já za to nemůžu," vysvětluje své důvody. S autorem snímků Martinem Jansou bylo prý focení příjemné a Sanny dokonce tvrdí: "Šla bych do toho znovu."

Sanny je fotogenická

Přítelkyně Štěpánka se k celé věci staví sportovně a svou partnerku Sanny v jejím nápadu podporuje. "Sanny je fotogenická, tak proč by do toho nešla? Proč by se měly ukazovat jen s prominutím vychrtliny?" myslí si Štěpánka, která žije se Sanny v Moravské Třebové a před časem se dokonce měly brát. "Svatbu jsme odložily z osobních důvodů. Dál se k tomu odmítám vyjadřovat," dodala Štěpánka závěrem.