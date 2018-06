Kornová začala malovat

O to častěji bývá na venkově - v Kácově, kde její manžel vlastní Sport hotel. "Jsem tady šťastná a spokojená. Můžu se teď víc věnovat dětem, hlavně Filipovi, který pořád potřebuje zvýšenou péči, a raduji se z obyčejných věcí. Nedávno mi udělal radost, že se naučil jezdit na kole. Je to moc dobré pro jeho motoriku."

Filipovi je třináct, Kristině jedenáct. Léta chodila do souboru Valášek, z něhož vzešla celá řada profesionálních tanečníků. Na tanec se bude specializovat i na konzervatoři, kterou začne od září studovat. Divadelních rolí má už teď víc než její maminka. Hraje v Bídnících, v Semaforu...

Prázdniny prožijí Pařízkovi v Kácově. Přijede tam za nimi i Jiří Korn. "Máme tady desítky chatek, takže bude-li chtít, může si vybrat kteroukoliv z nich, ale myslím, že dá přednost hotelu," říká Kornová. I po rozvodu zůstali přátelé. Donedávna společně jezdili na dovolenou, a i když se Kateřina provdala, jejich vztah to nenarušilo.

Novinkou v životě bývalé modelky je prý jenom malování. Začala se mu věnovat po Vánocích, když pod stromeček dostala první barvy a štětce. "Jsou to jenom takové pokusy, druhá Frida Kahlo ze mě asi nebude, ale ráda bych se to naučila," říká.

Výtvarný cit, pro který byla vždycky tolik obdivována, využila při zvelebování interiéru hotelu v Kácově a nejnověji při navrhování svého budoucího domu. "Bude to jednoduchý, účelný dům. Žádná extravagance. Ani by se tam nehodila, protože náš pozemek je v památkově chráněné oblasti. Ale o to víc by v něm mohlo být útulno."