Kornová si na odklízení sněhu povolala kamarádku

Dům Kornové stojí nedaleko Prahy, kam se přestěhovala po rozvodu s podnikatelem Jiřím Pařízkem. Od těch ostatních se momentálně příliš neliší, jelikož ho pokrylo několik čísel sněhu. Herečka, jež se netají tím, že je žena činu, do akce povolala kamarádku Lucii Paulovou, mimochodem novou šéfautorku seriálu Ordinace v růžové zahradě, která ještě donedávna šéfovala Ulici.

Situace v česku Na sněhu a ledu bourají autobusy, na Pardubicku uvízla sanitka

"Z bytu se skoro nedalo vyjít, autem se nedá vyjet vůbec, teráska vypadá jako polární iglů, se sněhem se prostě potýkám každý den, a tak jsem využila návštěvy kamarádky a hezky jsem ji zaměstnala," řekla iDNES.cz se smíchem Kornová.

Coby zodpovědná maminka si ale nemůže dovolit z domu vůbec nevyjet, kromě práce je tu i syn Filip, kterého vozí každé ráno do centra Prahy do školy. V tomto počasí je to prý nadlidský výkon.

"Cestou potkáváme auta v příkopech nebo otočená v protisměru, připadáme si občas na mimopražské silnici jako v nějakém akčním filmu. Dcera Kristina, ze které se rekrutuje velmi talentovaná baletka, dojíždí na pražskou konzervatoř vlakem, takže jí skoro nevidím, protože zpoždění vlaků jsou díky kalamitě průběžně dost velká," dodala rezignovaně.

Katerina Kornova s dcerou Kristinou a synem Filipem, fashion story pro časopis Glanc

Největší radost ze sněhu má ale prý labrador Růžena, který podle Kornové musel v minulém životě být sněžný tažný pes. "Jezdím teď do Prahy ještě na divadelní zkoušky, s Divadlem Pavla Trávníčka připravujeme novou hru, kde budu hrát lékařku, dokonce primářku, takže jsem se profesně dost posunula, ve hře Sborovna, se kterou momentálně hostujeme po republice, hraju zástupkyni ředitele," uzavírá Kateřina Kornová.