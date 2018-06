Kornová: Dcera má talent po tátovi

Je jí osmatřicet, koncem minulého roku se podruhé provdala - za podnikatele Jiřího Pařízka. Seznámila se s ním na dovolené v jeho hotelu v Kácově. Z prvního manželství se zpěvákem Jiřím Kornem má třináctiletého syna Filipa a dvanáctiletou dceru Kristinu.



Co plánuju na léto

V našem hotelu v Kácově chystáme soustředění souboru Valášek - takové moravské folklorní dny a také rekondiční zeštíhlující program, který jsem si vymyslela. Když budeme mít chuť a čas, vyjedeme si autem do zahraničí. Asi do Itálie nebo do Chorvatska.



Kde teď bydlíme

Napůl mezi naším pražským bytem a Kácovem. Přesouváme se tam a zpět, ale děti to zvládají dobře.



Co mě právě zaměstnává

Nejvíce rodina a kadeřnický salon. Kromě toho hraju v Dívčí válce v Divadle Františka Ringo Čecha.



Proč mě zajímá vykládání karet

Znám několik výborných kartářek, sama zkouším karty vykládat, ale jen tak pro přátele. Když jsem potřebovala ze sebe vydolovat nějaké rozhodnutí, tak mi karty potvrdily to, co jsem podvědomě věděla. Spíš jsem se díky nim přiklonila tam, kde už jsem dávno nakloněná byla.



Jak jsem se rozhodovala, jestli se podruhé vdát

Myslíte, jestli jsem si taky vyložila karty? (smích) To rozhodně ne. Karet se člověk ptá, když je nerozhodný, v nepohodě. Když je šťastný, neptá se nikoho. A já šťastná jsem.



Jak často se vídám s Jiřím Kornem

V létě nás v Kácově navštíví se svými známými, kteří jsou pořád naši společní přátelé a stráví s námi část sportovní dovolené. V zimě jezdíme společně s dětmi na týden na hory. Žádné velké změny se v tomto směru nekonají.



Jaké dávám Kristině rady, jak uspět v showbyznysu

Žádné. Nedokážu zatím vůbec odhadnout, jestli se tanci, zpěvu nebo hraní bude dál věnovat. Je vidět, že ji to baví. Důležité je, že nehledá, nezkouší, ale dělá něco, co jí přináší radost. Díky tomu jsem měla její výchovu snadnější. I kdyby tanec či zpěv měl jednou být jen jejím koníčkem, bylo by to fajn.



Kdo ji přivedl k vystupování

V tanečním souboru se pohybuje na jevišti už od tří let. Takže se docela otrkala. Organizátoři konkurzů si tam vybírali děti, které se jim zdály talentované. Tak přicházely postupně nabídky na konkurzy a Kristina v nich uspěla. Je to jasné: zdědila talent po tátovi.

Kristina Kornová

školačka, dcera Kateřiny Kornové



Končí pátou třídu základní školy a nastupuje na taneční konzervatoř. Od tří let tančí v dětském folklorním souboru Valášek. Se svým tátou Jiřím Kornem vystupuje v muzikálu Bídníci. Zpívá také u Jiřího Suchého v Semaforu. V pokračování seriálu Nemocnice na kraji města hrála děvče, o které se starala doktorka Čeňková.



Na čem právě pracuji

Vrátila jsem se z Ameriky, kde jsem vystupovala se souborem Valášek na festivalu v Atlantě. Byli jsme tam už třikrát. Myslím, že jsme měli úspěch, lidé nám hodně tleskali.



Jak mi táta radí

Někdy mě napomene, asi jako to dělají všichni tatínci. Hlavně mi říká, abych vyslovovala tak, ať je mi rozumět, a abych zpívala dost nahlas.



Které jeho písničky mám ráda

Líbí se mi, když zpíval Yvettu a taky když hrál v pohádce Honza málem králem. Když je v televizi, tak se na něj dívám. Také se mi líbí, když teď vystupuje se svou skupinou Čtyřtet.



Jak často se s tátou vidím

Jak kdy. Někdy častěji, někdy méně, když má hodně práce. Vystupujeme spolu v muzikálu Bídníci, takže se vždycky těším, že tam budeme spolu. A jezdíme společně na dovolené.



Čím bych chtěla být

Tak to zatím nevím. Chtěla bych zpívat, hrát nebo tančit.



Jak vzpomínám na natáčení Nemocnice na kraji města

Byli tam na mě hodní. Nejvíc asi paní Eliška Balzerová, se kterou jsem hrála. Byla moc milá a mám ji ráda.



Jak zvládám konkurzy

Baví mě. Vždycky po mně chtějí, abych řekla nějaký text nebo se nějak tvářila. Je to zábavné.



Co na moje vystupování říká bratr

Někdy mě trochu provokuje. Ale, vlastně, my se provokujeme tak nějak navzájem.



Co je u nás doma nového

Máme štěně labradora. Jsou mu čtyři měsíce a zatím rozkouše všechno, k čemu se dostane. Je to takový malý raubíř. Všichni jsme si ho moc přáli.