Korn se chystá na snowboard

Po pěti dnech dovolené se první na snowboard troufl Jinřich Hefner: "Právě teď zjišťuji, kolik modřin mám na těle a co všechno mám omlácené," smál se před obědem. "Jirka se na jízdu zatím pořád chystá. Doufám, že to nebude až posledního dne na horách," dodal Hefner.



Doposud se v partičce kamarádů z hudební branže žádný úraz nestal. Také Leona Machálková, Andrea Fabiánová i textař a básník Pavel Vrba s manželkou Marií, úspěšnou keramičkou, si užívají sníh a hezké zimní počasí.



Fanoušci však známým tvářím nedopřejí klid ani v Jeseníkách. Svoje oblíbence poznávají i na svahu. "Tam to je ale v klidu, lidé slušně pozdraví a dost. Jenže večer na hotelu je to horší. Pořád se někdo chce s někým z naší party vyfotit, nebo žadoní o podpis," uzavřel Jindřich Hefner.



JIŘÍ KORN