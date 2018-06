Korn propotí na koloběžce tři trika

"V podstatě jsem zažil pracovní léto. Moc dovolené jsem neměl, ani jsem si neodpočinul, až na pár výjimek, kdy jsem byl mimo Prahu. Připravovali jsme totiž nové věci s choreografem Martinem Peškem a mojí taneční společností J. K. company.

O vytvoření modelů pro tuto příležitost se postará Marie Marková za vydatné pomoci Barrandovských dílen a Markéty Jeřábkové. D. J. Neo a Sonya Donya napsali songy a už jsme se domluvili se společností Sony Bonton, že by mi měla někdy počátkem příštího roku vyjít nová deska.

V říjnu jdeme do studia a doufám, že všechno dobře dopadne. Takže jsem dost pracoval, ale to je to nejhezčí, co nás může potkat. Když člověk může dělat to, co ho baví," líčil Korn spokojeně.