Korn konverzuje i o barbínách

Podle zpěvákových zkušeností se děti učí všechno rychleji. Jsou schopné vstřebávat informace lépe než lidi v pokročilejším věku. "Navíc si ve době, kdy vám je třeba osmnáct, myslíte, že už jste dostatečně chytří na to, abyste nemuseli poslouchat žádné rady. Předávaní informací a zkušeností je pak daleko složitější než u dětí, které vás poslechnou," s úsměvem řekl Korn.



Zato naslouchat dětem je podle něj těžké. Hlavně jim musí být dána určitá volnost, svoboda a měly by cítit podporu dospělých v tom, co je zajímá a baví. "Důležitý je hlavně vztah rodičů k dětem. Člověk by na ně měl být hodný, aby věděly, že je máme rádi. Stresy v společném soužití a řvaní na děcka se nevyplácejí," pravil zpěvák.



V nejmenovaném bulvárním časopise byl Korn označený jistou "nespoutanou kráskou", která nechybí takřka na žádném večírku české smetánky, za "věčně mladého rebela". Jiří si to o sobě ale nemyslí. "Život je v podstatě jenom hra. Záleží na tom, s kým hrajete. Samozřejmě to dává smysl jenom v tom případě, že vás ta hra baví," konstatoval Korn.



Jak zdůraznil, naštěstí má "s kým hrát". Zná totiž v umělecké branži schopné lidi, kteří dokážou myslet trochu obšírněji, mají vkus, přehled o tom, co se děje, a fantazii. "Myslím si, že bez fantazie život pozbývá barevnosti," dodal Korn.