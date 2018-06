Korn je tváří luxusního auta i oblečení

"Je to shoda okolností a zřejmě i náhod. Ale možná, že to není jen náhoda. Zájem o módu, auta a sport byl u mě vždycky a lidi kolem to asi registrují," vysvětluje si zpěvák nabídky ke spolupráci s autosalonem i novou módní značkou.

S pražským autosalonem, který nabízí vozy Ferrari a Maserati, má dohodu na dva roky. Domů si z něj v úterý odvezl luxusní tmavou limuzínu.

"Je to krásný auto. A co od auta vyžaduju? To nejzákladnější: aby jezdilo, aby bylo spolehlivé, sportovní a přitom elegantní. Tohle má všechno. Je to taková nenápadná elegance, které si každý všimne, nepřehlédne ho a nepřeslechne, protože zvuk motoru je naprosto úžasný. Když člověk přidá plyn, tak je to dost slyšet a je to děsně rychlý. Já mám pocit, že rychlá auta jsou jednoduše bezpečná při předjíždění, na dálnici ale musím pořád brzdit," dodává s úsměvem Korn.

Další spolupráci si domluvil se Zuzanou Belohorcovou a jejím přítelem Vlastou Hájkem. Ti ho totiž oslovili do svého byznysu s oblečením, do kterého investovali již několik milionů korun.

Korn bude jeho tváří spolu s Belohorcovou, která bude propagovat dámské oblečení. "Bude to nová značka v Praze, která je výjimečná svým pojetím, svým určitým luxusem a výtvarným záběrem. Myslím si, že je ideální i pro mě," míní Korn. S Hájkem má v tomto případě gentlemanskou dohodu. "Můžu si vybírat věci, které se mi budou líbit, budu je nosit a samozřejmě tuhle značku prezentovat. Myslím si, že to stojí za to," míní zpěvák.



Nejvíc ho těší, že ve Francii, odkud značka pochází, je její tváří americký herec Johnny Holiday. "To je skvělá persona. Tím víc mě těší, že si u nás vybrali právě mě."