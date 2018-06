Korn: Hlavní je zbytečně nekecat

Jiří Korn. Daniel Hůlka a Jiří Korn zpívají na koncertě Králové muzikálu v opeře. Jiří Korn na koncertě Králové muzikálu v opeře. JIŘÍ KORN Jiří Korn

Jakýmkoliv chryslerem… To znamená Grand Cherokee, PT Cruiser, 300M, Grand Voyager a snad se ještě tento rok svezu v novém sportovním chrysleru zvaném Crossfire. Naprostá bomba.Červenou. Líbí se mi totiž, když se dívky a ženy rdí. Je to známka toho, že mají ještě svědomí. A za to jim děkuji.Vlastně jsem toho ještě tolik neviděl, že ani nedokážu říci, kam by měla má životní cesta směřovat.Moderní, luxusní, bez zbytečného nábytku, prostorný, čistý, a hlavně v Praze nebo blízkém okolí.E-mail používám většinou jednou denně, a to v noci, než jdu spát. Pokouším se vyřídit nutnou korespondenci. Děsně mě to baví. Jen v noci bývám už dost bez invence, a tak některé záležitosti posouvám a posouvám.Zhlédl jsem poslední dobou hodně filmů. Harry Pottery a Dobu ledovou a Pány prstenů a Chicago a Mouline Rouge, ale i starší, jako například Victor Viktoria, Shining, Metal Jacket, Barry Lyndon, Společnost mrtvých básníků, The Prince and the Showgirl. Občas si promítnu i něco ze své domácí DVDtéky. Existuje jistě ještě spousta výtečných filmů, které jsem do dnešního dne neviděl. A že už toho mám dost za sebou. Není-liž pravda?V poslední době mi vyhovuje východní kuchyně. Je opravdu lehká, chuťově pro mne nová, prostě neokousaná. Najíte se a nemáte pocit, že vám odumírá mozek.Historie mě nikdy moc neoslovila. Kdykoli zhlédnu nějaký historický film, jsem rád, že žiji v dnešní době, i když za pár let budeme historie my.Zbytečně nekecat a dělat druhým pomyšlení.Pro mne žena. Ideální by bylo, aby mládla.Kačenky.Ta rozečtená.Jsem romantik. Miluji od svých osmi let. A nějak mě to nepřechází. Jsem jen už méně důvěřivý. Jinak vzorem lásky jsou manželé z rodiny Adamsových. Čím jsou spolu déle, tím je jejich láska žhavější.Stále. Je to nejúžasnější vynález poslední doby. Ženy by vám o tom mohly vyprávět. Ale muži se od žen v tomto případě příliš neliší.Mám rád Italy, Řeky, ale v podstatě mi žádný národ nevadí… Nemám jen rád hlučné, bezohledné, nekulturní a neurvalé jedince.Skláním se před každým objevem. Je za ním vždy ohromné nadšení a láska k profesi, které se objev týká.Zbytečná.U nás žádnou. Snad jen Radio 1. Jinak je to hanba, co rádia hrají. Asi bychom si měli vzít příklad ze slovenských rádiových stanic.Je jich víc. Například Viewegh.Na MTV, HBO, Private Gold a vlastní výběr filmů. Občas na druhém programu České televize.Byl mi vzorem a nesmírně jsem si ho vážil. Naučil mě totiž zpívat a připravil mě na to, že je lepší delší cesta v profesi, neboť si docílených úspěchů člověk více cení. Byl to pan profesor doktor Bohumil Kulínský.To je jedno, ale jsou součástí osobnosti a vizitkou vkusu dotyčných.Je jich hodně, ale nechci nikoho jmenovat, protože bych na někoho určitě zapomněl a to by mne mrzelo.