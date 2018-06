Z Korna bude šelma, ale postěžoval si: Furt mě něco bolí

13:01 , aktualizováno 13:01

Čtyřiašedesátiletý Jiří Korn se stále udržuje ve formě. I přes svůj věk směle strčí do kapsy většinu o generaci mladších kolegů. Zpěvák a tanečník si ale posteskl, že už to není, co to bývalo.