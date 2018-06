Kořínková: Poslouchejte své chutě

Kořínková má na svém kontě také dva autobiografické romány. Její poslední kniha má být tím nejlepším o způsobu a metodách stravování, které sama někdejší herečka a zpěvačka důsledně dodržuje.

"Jako nit se mou knihou táhne motto, že nechci v lidech vyvolávat pocit, že něco je a něco jiného není zdravé, ani že něco musí nebo nesmějí, " říká Kořínková. "Všem tvrdím, že mohou, ale nemusí. Války mezi jednotlivými metodami na hubnutí nemám ráda. Naopak vítám, že jich je hodně a že si každý může vybrat to, co mu vyhovuje."

Klidnější dny přejí kytičkám

O obézních lidech Kořínková nikdy netvrdí, že jsou tlustí, protože to slovo má podle ní pejorativní náboj. "Když jsou lidé VELCÍ a cítí se zdraví, nechť se svou velikostí ani dietami netrápí." Její dieta jak známo rozděluje v zásadě potraviny na kytičky a zvířátka a ty by se během dne neměly míchat. Přitom je úplně jedno, zda se ráno člověk rozhodne pro jedno nebo pro druhé.

Na Štědrý večer dejte namísto brambor do salátu cuketu, radí Kořínková a kapra místo ve strouhance obalte v namletých vlašských nebo lískových ořechách.

"Poslouchám své chutě a nálady a beru v úvahu co mě ten den čeká," vysvětluje Kořínková. "Je pravda, že když cítím, že budu mít náročný den, zvolím stravu živočišnou, pohodovější, klidnější dny spíš přejí kytičkám. Ale to má každý jinak a sám si musí vychytat, jak kdy mu co vyhovuje," zdůrazňuje osmačtyřicetiletá autorka.

Kořínkovou podpořil také její dlouholetý přítel MUDr. Petr Nohel z centra preventivní medicíny. "Díky S.P.L.K. je člověk šetrnější a laskavější ke svým vnitřnostem," doporučil její metodu všem, kteří trpí rozmanitými poruchami trávení. Graficky knihu opět vypravil Lenčin manžel fotograf, malíř a grafik David Holas.

Elefteriadu křtila řeckou kuchařku

Milovníkům řecké kuchyně, jakými jsou i bratři Töpferové, majitelé pražské hospody U kalicha, udělá určitě radost kuchařkou od Marthy Elefteriadu. Zpěvačka původem z Řecka ji pokřitila v polovině listopadu za asistence své sestry Theny a právě herce Tomáše Töpfera a jeho bratra.

Kmotři kuchařky přiznali, že spíš než na vaření, milují tuhle kuchyni k jídlu a také pochopitelně k pití. Křtilo se samozřejmě řeckým vínem, které mohli v pražské pasáži Luxor na Václavském náměstí okusit i všichni náhodní kolemjdoucí.

Martha i Thena jsou v Česku vůbec velkými propagátorkami řecké kultury a nejen kulinářské. Kromě muziky, která je živí, tu pořádají kurzy řeckých tanců. "Je to nejlepší pro štíhlou linii," prohlásily zpěvačky.