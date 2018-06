Korespondence princezny Diany bude na prodej

9:37 , aktualizováno 9:37

Dopisy napsané britskou princeznou Dianou malíři pokojů Johnu Munrovi, s nímž se přátelila před svým sňatkem s princem Charlesem v roce 1981, by měly být příští měsíc prodány na aukci. Oznámila to ve čtvrtek londýnská aukční síň Bonhams & Brooks. Dianina korespondence s Munroem zahrnuje kromě dopisů také vánočních přání a stručné komentáře, které byly zaslány v rozmezí několika let.