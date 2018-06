Dospělý Korejec vypadá jako dítě. Díky vzácnému syndromu nestárne

Každý by chtěl zastavit čas a přestat stárnout. Muži z Jižní Koreje se to podařilo, ale radost z toho nemá. Vypadá stále na 10 let, ačkoli se narodil už před 26 lety.