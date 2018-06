Korec se skamarádil s Honzou

"Musím přiznat, že mě ten projekt dostal víc, než jsem čekal. Prožívám naplno životy i osudy jednotlivých aktérů. Mám mezi nimi svoje oblíbence i černé ovce," svěřil se Vlastimil Korec.

Při každém Duelu zažívá opravdové nervy. "Setkání se soutěžícími, kteří odcházejí z Vily a po Zúčtování jdou do studia, je ohromně emotivní. Je z nich cítit obrovské napětí, odevzdanost a možná i bezmoc. Nejvíc jsem si to uvědomil, když šel do duelu Honza. To mě tak dostalo, že jsem málem uronil slzu."

Nebezpeční jsou všichni

V celé společnosti se vedou vášnivé diskuse o tom, kdo nakonec zvítězí a odnese si domů jedenáctimilionovou výhru. Sázkové kanceláře, které vypisují kurzy na jednotlivé soutěžící, mají hody, ale o vítězi se podle Vlastimila Korce zatím vůbec uvažovat nedá. Nebezpečnými protivníky jsou prý úplně všichni.

"Každý z obyvatel Vily svým způsobem ostatní ohrožuje, protože na každého občas přijde krize a tu pak řeší různě. Pláčem, agresivitou, výhrůžkami či naopak uzavřením do sebe. Osobně mi byl velmi sympatický Honza a jsem velmi smutný, že už není v soutěži. Možná si mě získal tím, jakou měl minulost, a myslím, že jsem mu rozuměl. Poznal jsem i jeho ženu a okamžitě poté, co vypadnl ze hry, jsme si slíbili, že někdy společně vyrazíme na kafe," usmál se moderátor.

