Rey Koranteng za pomluvy o nevěře vysoudil od bulváru 300 tisíc

"Jsem spokojený, a to z více důvodů. Ukázalo se, že spravedlnost skutečně funguje. Předtím mi kamarádi říkali, ať se na to vykašlu, že to bude nechutná kauza. Podle mě se však člověk musí bránit. Zvlášť, když se to dotýká jeho rodiny, manželky, dětí," řekl pro iDNES.cz Koranteng.

Moderátor původně žádal jen omluvu za články v deníku Blesk, které vyšly loni, a podle nichž měl podvádět svoji manželku s milenkou Lenkou Lacinovou. Pár se měl poznat už před třemi lety při společných studiích na vysoké škole CEVRO.

Rey Koranteng s manželkou Monikou a dcerami Vanessou a Sophií.

Koranteng je přitom šestnáct let ženatý a s manželkou Monikou má dvě dcery, Vanessu a Sophii. Soud dal moderátorovi za pravdu a vydavatelství mu navíc zaplatí 300 tisíc korun.

"Teď to nabylo právní moci a žalovaná strana si přes právníky zjišťovala, jak tu sumu poukázat na můj účet," dodal Koranteng.