Koranteng: Druhé dítě? Možná

Manželé Korantengovi litovali, že s nimi na hradě nemohla být jejich osmiletá dcera Vanessa. Byla totiž právě na škole v přírodě. "Už tady s námi párkrát byla a moc se jí tady líbilo," řekl Koranteng a s otcovskou pýchou dodal, že jim dcera dělá velkou radost.

"Je na jazykové základní škole, kde musí každý rok skládat postupové zkoušky do dalšího ročníku. Právě zvládla zkoušky do třetí třídy. Zatím studuje angličtinu a později přibere další jazyk. Líbila by se jí stejně jako manželce francouzština, já tvrdím, že by lepší byla španělština."

Jaký jazyk se bude Vanessa učit, není jediným manželským sporem Reye a Moniky Korantengových. Přou se také o to, kam vyrazí v létě na dovolenou. "Rádi bychom do Portugalska, kde je ovšem mistrovství Evropy ve fotbale, v Řecku je zase olympiáda a všude jinde jsou podle Moniky teroristi. Ráda by do Francie, kam se zase nechce mně. Když už Francie, tak Paříž, ale to je v tom vedru nesmysl. Určitě ji tam vezmu, když po tom tak touží, ale nejdřív na podzim. Vanessu samozřejmě také."

Manželé, kteří oslaví devětadvacátého července deváté výročí svatby, řeší ještě něco - druhé dítě. Tady se projevuje Reyova diplomacie, ve které je prý přeborník. "Časem možná," odpovídá vyhýbavě. "Jaké možná? Snad určitě, ne?" vyprovokovala jeho odpověď Moniku. "Časem uvidíme, ale zatím nic neplánujeme," opravuje se Rey. Ale vzhledem k tomu, že se nedávno přestěhovali do většího bytu a Rey se už nemůže vymlouvat na stísněné bytové podmínky, rozrostou se Korantengovi možná brzy.