Kořalka byl odsouzen za zneužívání

„Je pravdou, že vlastní rozsudek je na spodní hranici, ale přesto nejsem ztotožněný s tím, že byl vysloven poprávu,“ komentoval rozsudek Kořalkův právní zástupce Petr Knobloch. „Není to spravedlivé. Neudělal to,“ podotkl otec Jaroslav.

Jan Kořalka působil naprosto vyrovnaně. „Neprožíval jsem to tak, že bych se hroutil. S právníkem jsem o tom mluvil a očekával jsem to,“ řekl s úsměvem s tím, že se zřejmě odvolá. Poté vyrazil za svou přítelkyní.

Kořalka měl podle obžaloby pohlavní styk s nezletilou Angelikou Čurejovou, a to v srpnu na letním ozdravném pobytu v rekreačním středisku Monínec na Benešovsku. Angelika tam byla se svými sourozenci.

Oproti minulým líčením se tentokrát výslechy dvou svědků odehrály bez přerušení a emotivních výjevů. Miluše Vodičková, Kořalkova přítelkyně z dětství, se přijela na Monínec podívat za svou matkou na jeden den. „Už si nevzpomínám, kdy přesně. Viděla jsem Angeliku jak se na Honzu pořád lepí, objímá ho,“ řekla u soudu. To však nepotvrdila druhá svědkyně, psycholožka Nora Martincová, která byla na pobytu jako poradenský psycholog: „S Čurejovými jezdím již sedm let a Angelika se nikdy nechovala vyzývavě.“

U soudu se opět řešilo, zda Kořalka věděl, kolik je dívce let. Kořalka tvrdí, že nevěděl, její rodina že ano. Právní zástupce Knobloch zmínil také výrok soudního znalce z oboru psychologie Oldřicha Kaloče, podle kterého Angelika mohla o svém věku lhát. Žalobkyně však trvala na svém. „Nezletilá nepůsobí vizuálně, že by jí bylo více než patnáct let. Navíc mu o svém věku řekla,“ uvedla Irena Šemberová. Podle Knoblocha nejsou ani důkazy o tom, že Kořalka s Angelikou souložil. Lékařské vyšetření potvrdilo pouze to, že čtrnáctiletá Angelika není panna.

„Přihlíželi jsme k tomu, že obžalovaný nebyl nikdy trestaný ani nebyl stíhán za přestupek a věkový rozdíl mezi ním a nezletilou není vysoký,“ uzavřela soudní jednání Kateřina Černá. Jan Kořalka má právo v osmidenní lhůtě využít odvolání.