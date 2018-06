Kopr není jen koprovka

Vždy se opru o chuť kopru..., rýmoval před lety svérázně Vlastimil Pantůček v jednom z kalendářů vařících mužů. O české kuchyni to ovšem neplatí. Ta vcelku ignoruje teoretické poučky o tom, že mladá čerstvá nať se hodí do zeleninových salátů, tvarohových pomazánek, majonéz, do mletého masa, k vejcím i do bramborových a zeleninových polévek se smetanou, a o kopr se neopírá takřka vůbec. Nepočítáme-li ovšem Macha s Šebestovou, které Miloš Macourek vypravil do doby ledové, aby tam opsali recept na mamutí kýtu vařenou v hrnci s koprem větším než pořádný strom. A kdyby některá agentura pro výzkum veřejného mínění položila respondentům otázku: "Které jídlo nemáte ani trochu rádi?", koprová omáčka, vlastně jediné klasické české koprové jídlo, by se určitě objevila v první desítce žebříčku. Nejsme zkrátka Seveřané, kteří kopr používají ve velkém, hlavně k rybám. Proslulý norský gravalax je geniální ve své jednoduchosti - vezmete steak z lososa, potřete po obou stranách olivovým olejem, pokladete snítkami kopru, vložíte do chladničky, pravidelně obracíte a po týdnu za syrova konzumujete. Středoevropská potíž je v tom, že losos musí být čerstvý, nikoliv zmrazený, a takového domů nevozí ani čeští rybáři, kteří dnes už do Norska na lososy běžně jezdí. Zkusme tedy recept švédský na matjesy v olejové omáčce. Nechte 600 g matjesů dvě hodiny vymáčet ve studeném čaji, aby ztratily ostrost, nakrájejte je na centimetr široké řezy a zalijte omáčkou smíchanou ze 4 lžic oleje, 2 lžic vinného octa, 2 lžic rajčatového protlaku, 1 lžíce cukru a špetky pepře. Posypte jemně sekaným koprem a petrželkou a nechte odležet a vychladit. Pokud máte rádi kopr, ale nevoní vám ryby, je tady recept na labužnický salát. Nakrájejte na kousky 200 g pečeného nebo grilovaného kuřete bez kůže, 200 g okapaných sterilovaných žampionů a přidejte 100 g okapaného sterilovaného hrášku. Zalijte marinádou připravenou z 50 g majonézy, dvou lžic zakysané smetany, lžičky citronové šťávy, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce koňaku (či spíše brandy, protože originální francouzský cognac asi nalijete raději do sebe), soli, pepře, půl stroužku utřeného česneku a vrchovaté lžíce jemně pokrájeného kopru. Vše společně lehce promíchejte a podávejte vychlazené, na listech hlávkového salátu, s bílým pečivem. Teorii o přínosu kopru zeleninovým salátům si můžete ověřit na červeném zelí. Menší hlávku nakrouhejte a promíchejte se zálivkou ze 100 g jogurtu, 50 g majonézy, 2 lžic jablečného octa, lžičky cukru, 2 lžic drobně pokrájené cibule, lžičky kopru, bylinkové soli a bílého pepře. Dejte vychladit a libujte si, jak jíte zdravě.