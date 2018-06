Konzumace alkoholu přináší vyšší příjmy

Prodej alkoholu a cigaret nezletilým kvete.

Samozřejmě to neplatí stoprocentně, ale určitá míra závislosti mezi pitím alkoholu a úspěchem v práci přece jen existuje.Více se napijete a v práci více vyděláte. Tahle jednoduchá úměra má své meze. Nadměrný příjem lihovin vás spíše zabije nebo v lepším případě zničí. Z ambicí a lepších vyhlídek pak zbude jen sebelítost a důvod dát si ještě další a další drink.Přesto, lidé pijící s jistou mírou, která je u každé osoby značně individuální, jsou v práci úspěšnější. Tomu pak odpovídá finanční ohodnocení a růst majetku.Studie na Univerzitě v Calgary se setkala s velkou pozorností odborníků i laiků a vedení univerzity na pokračování výzkumu uvolnilo další prostředky.Patrně to bude souviset se zvládáním stresových situací a s pohledem na svět. Sklenka dobrého spiritu zahřeje na těle i na duši, rozzáří oči, odežene chmury a potlačuje stres a ostych. Lidé jsou komunikativnější, vstřícnější a mají větší šanci uspět v zástupu jedinců s bušícím srdcem.„Můj výzkum v žádném případě nikoho nenabádá, aby hledal úspěch a peníze na dně sklenky. To je nesmysl! Na každého působí alkohol jinak a dost možná by špatný konec předčil veškerá očekávání. Já jsem se zabýval jen tím, zda lidé pijící alkohol mají větší úspěch v práci a více peněz. A náhodou tomu tak je,“ komentoval svůj výzkum profesor Auld. Pak ještě zažertoval: „Takže dnes večer si v oblíbeném baru poručím panáka navíc.“