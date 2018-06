Kony Železná: O rodině uvažujeme

* Jste odvážná?

Myslím si, že teď už ano.



* Předtím jste nebyla?

Byla jsem velmi zakřiknutá, stydlivá a neprůbojná. Moje zkušenosti za poslední tři roky mě změnily tak, že vlastně musím být odvážná.



* Co se stalo? Proč ta změna?

Získala jsem zkušenosti se situacemi, se kterými se obyčejný člověk nesetkává. Mám třeba na mysli tu dnes už starou a otřepanou historku o balení osobních věcí manželovi, když ho vzali do vazby. To vyžadovalo pořádnou kuráž. Musela jsem s větší odvahou řěšit i závažné pracovní věci. Nyní se už nebojím říci svůj názor, s tím jsem také mívala problémy. V současnosti se třeba umím postavit manželovi, když s ním nesouhlasím v určitých věcech. I to chce odvahu.



* Dokážete i riskovat?

Určitě.



* Jdete do některých věcí po hlavě?

Po hlavě určitě ne. Nejsem ten typ, který by se bezmyšlenkovitě vrhal do něčeho, aniž by si uvědomil, jaké další dva tři kroky budou následovat. Neřeším věci impulzivně a bezhlavě.



Život pestrý, rozmanitý a plný zvratů



* Ptám se proto, že manželstvím s Vladimírem Železným, jedním z nejznámějších lidí u nás, jste se nejenom dostala do novin a časopisů, ale prožíváte také situace, kdy váš muž čelí nejrůznějším obviněním a žalobám. Jaký je život s takovým člověkem?

Velmi pestrý, rozmanitý a plný zvratů.



* Jakých zvratů?

Nikdy nevíte, co bude zítra. Máte úžasné víkendy, relaxujete, posloucháte hudbu, čtete knížky a jste relativně v pohodě. Pak v pondělí zase vyjde v novinách nějaký článek o tom, že manžel čelí obviněním a že se stane to a to. Je to permanentní napětí, které se ale přece jenom časem otupuje.



* Vy se nebojíte, že skutečně budete muset řešit situaci, že váš muž bude odsouzen a vy mu budete muset znova sbalit i ten kartáček na zuby?

Podvědomě se toho samozřejmě bojím. Nechci, aby to teď vyznělo hloupě, že jsem už tak vycvičená, ale teď už o tom nepřemýšlím. Byly doby, kdy jsem viděla některé palcové titulky v novinách, kde se psalo, kolik let vězení mu hrozí, a byla jsem z toho vyděšená. Teď to beru s rezervou.



* Jste na možnost, že půjde do vězení, připravena, nebo ji zcela vylučujete?

Jsem na ni trošku připravena. Vzhledem k úrovni našeho právního prostředí s touto variantou počítat musím.



* Předpokládám, že jako žena Vladimíra Železného znáte pozadí jeho případů. Jste přesvědčena, že neudělal nic, čím by porušil zákon?

Neudělal.



* To vám říká on, nebo jste přesně seznámena s těmi kauzami?

Vstupní informace mám od něj. Ale asi rok se velmi intenzivně o ty věci zajímám, četla jsem k tomu mnoho podkladů, obvinění a jejich přílohy.



* Nechci vás podceňovat, ale vy tomu rozumíte? Pro normálního člověka jsou ty kauzy a jejich pozadí jen málo pochopitelné.

Komplikovanějším právním formulacím nerozumím, ale máme výborného právníka, který mi objasnil spoustu věcí. Osobně se nechci v detailech patlat. Ale přidám zajímavost: státní zástupce vrátil jeden z případů k došetření a doložení důkazů. Domnívám se, že důležitým podnětem rozhodnutí byla skutečnost, že finanční úřad vrátil mému muži na daních určitou sumu peněz...



* Bylo to kolem jedenadvaceti milionů.

Přesně tak. Pak jsem ovšem byla velmi překvapena, že v novinách se o tak důležitém momentu informuje ve zkratce a někde na zastrčených místech.



* Vidíte v tom nějaký záměr?

Ne. To je úzus. Jakákoli pozitivní informace o Železném není populární.



Jak nás vyhodili z Novy

* Váš manžel říkal, že odchod z Novy byl nečekaný a rychlý. Jak jste to prožila vy osobně?

Jako velké překvapení, šok. Víc jsem však byla zděšena, když jsem si celou událost zpětně přehrávala.



* Proč vyhodili kromě manžela i vás?

Nazvali to reorganizací našeho sekretariátu. Zrušili moje pracovní místo i místo mé kolegyně. V ten den neodešel pouze generální ředitel Železný. Bylo nás víc.



* Kolik?

První den tři lidi a pak ještě další.



* Co se konkrétně při tom vyhazovu odehrávalo?

Všechno navíc proběhlo 14. května, v den mých narozenin. Mnoho lidí mi dopoledne přišlo popřát. Myslím si, že mezi nimi byli i někteří, kteří už věděli, že odpoledne budu bez místa. Ale usmívali se a přáli mi vše dobré.



* Jak vám to propuštění oznámili?

Manžel měl schůzku s jednateli CET, ale popletlo se místo jejího konání. Jeho řidič byl právě mimo Barrandov, proto jsem ho sama vezla do centra Prahy. Vyložila jsem ho, otočila auto a vracela se do kanceláře. Když jsem byla u Národního divadla, tak mi volal, že ho před třemi minutami odvolali a ať se vrátím, že musíme podniknout nějaké kroky. Až v tu chvíli jsem pochopila, proč mi předtím volal jeden z manažerů Novy, že nám oběma, kolegyni i mně, chce něco sdělit. Protože jsem ale odjela, nestačil nám výpovědi předat.



* Říkala jste před chvilkou, že jste byla v šoku a zděšená. Byl tam i jiný důvod, než že jste sama dostala padáka?

Ano. Druhý den jsme s kolegyní podepsaly korektní dohodu o podmínkách odchodu. Avšak skutečnost, že generální ředitel Novy, který ji deset let budoval, se nemohl se svými lidmi ani rozloučit, mě děsně naštvala. Uvědomte si, že i v roce 1999, kdy byl odvolán, mu Američané nechali ozvučit v Měšťanské besedě atrium, svolali zaměstnance a on všem mohl říci: "Děkuji vám, byli jste profesionálové, pracujte dál." Tady se to nestalo. Tentokrát musel rychle a potichu opustit budovu.



* Od té doby už uplynuly nějaké měsíce, stýkáte se s někým z Novy?

Samozřejmě. Pracovala jsem v té televizi téměř pět let. Mám tam přátele. Vídáme se i nadále. Zpočátku, krátce po našem odchodu, s tím ale někteří měli problémy.



* Jaké problémy? Něčeho se bojí?

Ano, bojí. Mají problémy z toho, že se stýkají s Železnými.



* Vy chcete říci, že je někdo v tomto hlídá?

Ano. Je to směšné.



Znám se i s jeho bývalou ženou



* Jak jste se vlastně do Novy dostala?

V létě 1998 jsem se zúčastnila konkurzu na sekretářku finanční ředitelky. Vyhrála jsem a nastoupila. Od ledna 2000 jsem pracovala pro Vladimíra Železného.



* Jakým byl šéfem?

Je pro mě velká ikona. První tři měsíce jsem se před ním strašně styděla a zažívala horké chvilky. Pak jsem záhy poznala, že je šéfem velmi spravedlivým, normálním a v pohodě.



* Na všechny spravedlivý? Nebo jste byla výjimka?

Jak jsem mohla být výjimkou?



* Vznikl mezi vámi přece úzký osobní vztah.

Tím to bylo horší. Musela jsem pracovat na dvě stě procent, aby nikdo nemohl poukazovat na náš mimopracovní vztah.



* Co mladou ženu přitahuje na starším, i když úspěšném muži?

Vždy říká pravdu. Nikdy mi nelhal, nikdy mě nepodrazil. Do té doby jsem nikoho takového neznala. Je to také nesmírně charizmatický muž, okouzlující v každém směru. Velmi galantní k ženám. A nemluví sprostě.



* Vladimír Železný přišel kvůli některým kauzám o část majetku, jenže je to stále relativně bohatý muž. Vy jste daleko mladší žena. Předpokládám, že víte, co si někteří lidé o vašem manželství z těchto důvodů říkají.

Že jsem ta vypočítavá bestie, která chce jeho peníze.



* A jste vypočítavá bestie?

Ve vztahu k svému muži, k jeho penězům a majetku určitě nejsem.



* Je skrblík?

Není, odjakživa je ke všem velkorysý. Je to jeho přirozená vlastnost.



* Co se tak dělá v manželství s Vladimírem Železným?

Máme některé společné zájmy a stále se od něj učím něco nového. Jedním z našich koníčků, ke kterému mě přivedl, je víno. Manžel zbožňuje mikulovské ryzlinky, ale já mám raději vína červená. Proto jsme podnikli loni měsíční krásnou cestu po Francii a Itálii.



* Jaký máte vztah k jeho dvěma dospělým synům?

Komunikujeme pohodově, bez problémů. Často se vídáme. Jak víte, oba byli na naší svatbě, třeba to je důkaz.



* Znáte osobně i jeho bývalou manželku Martu?

Samozřejmě. Normálně spolu mluvíme.



Václava Klause si vážím



* Pokud vím, dost vás popudilo, když se objevil článek, který vás představil jako nějakou husičku z venkova. Co jste dělala předtím, než jste se dostala do Novy?

Vystudovala jsem gymnázium. Chtěla jsem jít na medicínu, ale na tu jsem se nedostala. Přijali mě na chemickou fakultu v Pardubicích, kde jsem strávila tři semestry. Zjistila jsem, že to není studium pro mě. Po odchodu z chemie jsem si udělala dvě státní zkoušky z angličtiny - naši i britskou. Mezitím jsem nějakou dobu pracovala v Třemošnici, odkud pocházím, jako celní deklarantka ve strojírenském závodu.



* Pamatujete si, kdy jste předtím poprvé zaregistrovala jméno Vladimír Železný?

Byl 4. únor 1994, bylo mi necelých sedmnáct, dívala jsem se na zahájení vysílání nějaké Novy. Tehdy jsem zaregistrovala jeho jméno.



* Kdy jste se potkali poprvé osobně?

Mám úžasnou vzpomínku na první kontakt ještě z pražské Měšťanské besedy, kde dříve Nova sídlila. Potkala jsem ho na schodech, scházela jsem dolů, on šel nahoru proti mně a díval se mi na nohy.



* Skutečně si myslíte, že to byly nohy?

Myslím, že to byly nohy.



* Co dělají vaši rodiče a vaše sestra?

Sestra bude maturovat a chtěla by studovat novinařinu. Tatínek je počítačový expert a maminka má vystudovanou umělecko-průmyslovou školu. Pracuje v public relations.



* Co dnes vlastně děláte vy?

Pokračuji v práci, kterou jsem pro manžela dělala už na Nově. Sleduji média u nás i ve světě. Dále se administrativně starám o jeho podnikání. Podílím se společně s ním na přípravě zajímavého projektu v mediální oblasti.



* V mediální oblasti? Co to je?

To ještě nemohu prozradit. Do tří měsíců by se o tom mohla veřejnost dozvědět.



* Žijete s mužem, který je i senátorem. Zajímáte se sama o politiku?

Zajímám a vyznávám pravicové postoje.



* Co si tedy myslíte o současné reformě veřejných financí a vládě Vladimíra Špidly?

Tato vláda není mým šálkem čaje. Vůbec. I proto, že uvedla v souvislosti s arbitráží státu s CME mého manžela do velmi svízelné situace. Nechci se však k tomuto tématu podrobněji vyjadřovat. Pouze doufám, že parlamentní vyšetřovací komise objektivně odhalí zajímavé a překvapivé věci, které záležitost posunou jinak. Ale k té politice. Současní politici jsou zatíženi minulostí a chybami, které udělaly i předchozí vlády. Podle mě je už normální občan naštvaný, otrávený a přestalo ho trochu zajímat, co se děje. Je čas tady vytvořit něco nového, nový dynamický subjekt, který to tu provětrá.



* Prezident Václav Klaus je už rok ve funkci. Jak si podle vás vede?

Osobně si pana prezidenta velmi vážím. Důstojně, s noblesou a státnicky zastává svůj úřad.



* Máte nějaký pracovní sen do budoucnosti?

Ten je pokračováním práce mého muže, který shromáždil mnoho vynikajících uměleckých děl v Nadačním fondu Galerie Zlatá husa. Chci se výrazně podílet na založení velkého kulturního centra moderního českého umění nejen s expozicí, ale i s knihovnou, studovnami či kavárnou.



* Plánujete rozšíření rodiny?

Uvažujeme o tom. Vsadíte si?



Konstancie Železná

Když se šestadvacetiletá Konstancie Záhorková, mezi přáteli zvaná Kony, loni 28. listopadu vdávala, byla to společenská událost. Brala si osmapadesátiletého Vladimíra Železného, senátora a bývalého generálního ředitele Novy. Konstancie, která pochází z Třemošnice, se v létě 1998 zúčastnila konkurzu na sekretářku finanční ředitelky. Vyhrála a nastoupila. Od ledna 2000 pracovala pro Vladimíra Železného, nejprve jako jeho asistentka, později jako ředitelka jeho sekretariátu. Železný je ženatý podruhé, první manželství skončilo rozvodem před třemi lety.