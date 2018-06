Konvičkovou lapil Šiška s Wronkou, bude protipólem Ewy Farne

"Ewa je dravec, tygřice, Markéta je naopak něžná a mírná, bude to její absolutní protipól," říká Šiška. "Po dlouhé době je to navíc mladá zpěvačka, která umí zpívat," dodává. S rozjezdem její kariéry se čekalo jen do skončení soutěže Česko Slovenská SuperStar.

"Znali jsme se delší dobu, dohromady jsme se dali během SuperStar a teď už chystáme desku, která je Markétě ušita přímo na míru. Lešek na ní napsal tři krásné věci, já píšu texty, ale ne všechny. Oslovili jsme například i Jarka Nohavicu, aby napsal text k jedné skladbě, tak uvidíme, jak se k tomu postaví. Deska má vyjít na konci dubna, nejvíc by se nám ale zamlouval první máj, bude totiž romantická.

Zprava Lešek Wronka a Ewa Farna TýTý 2007: Ewa Farna a Lešek Wronka

Mladá zpěvačka má díky spojení se zkušenými znalci českého showbyznysu zřejmě o budoucnost postaráno. Již teď má do léta nasmlouvaných nejméně dvacet vystoupení. Jedno malé soukromé si odbude 14. února, v den svátku sv. Valentýna.

"Vystoupím na narozeninovém koncertu Jana Bendiga v Divadle U Hasičů společně s Denisem Lachem nebo Monikou Bagárovou. Dorazit by měla i Marta Jandová a Michal David," říká Konvičková.

Dárek z lásky si v ten den s nikým nepředá, zamilovaná totiž momentálně není. A pokud, tak prý jen do muziky a písniček.