Konvičková vyfoukla kolegům hvězdné kmotry, desku jí pokřtí Mareš a David

Mareš moderoval spolu s Adélou Banášovou pěveckou soutěž na Slovensku, David byl jejím hostem. Oba jsou to muži, kterých si Markéta váží. "Leoš je skvělý moderátor a skvěle s námi po celou dobu soutěže vycházel. No a Michal David je muzikant, kterého obdivuju za to, co umí. Byla jsem ráda, že jsem se s ním mohla osobně setkat už během soutěže a že spolupracoval na mojí desce. Teď jsem nadšená, že mě ani jeden z nich neodmítl, oba si udělali čas a přijedou za mnou až do Třince, kde křest desky proběhne," říká teprve patnáctiletá Konvičková.

Markéta neošidí ani pražské publikum, druhý křest plánuje na 17. květen. Na desce, která už tou dobou bude v prodeji, zpívá česky, anglicky a slovensky. Mezi čtrnácti písničkami je také duet s Petrem Bendem. Chválu bláznovství zpěvák a skladatel složil jen pro ni. Na světě je momentálně už také videoklip k prvnímu singlu z desky s názvem Co hvězdám šeptají. Markéta ho točila na zámku Radim u Poděbrad. "Je to téměř pohádkový příběh a točilo se mi to naprosto skvěle. Dokonce jsem si zahrála na historický klavír osobního lékaře prezidenta T.G.Masaryka a přespala na téměř čtyři sta let staré posteli z roku 1634," líčí mladá zpěvačka.

Romantické album mladičké zpěvačky má na triku tým osvědčených autorů jako Michal David, Lešek Wronka, Petr Bende, Kája Mařík a Petr Šiška. Ten mimochodem Markétě složil spolu s Michalem Davidem písničku Nenech mě čekat. A jak se nechal slyšet autor hudby David, mělo by jít o podobný hit jakým byla Dlouhá Noc Heleny Vondráčkové.