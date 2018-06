Konvičková se kvůli desce svlékla a nasadila černá křídla

Album Markéty Konvičkové ponese název Kafe, bar a nikotin, a je tak jasné, jakým směrem se mladá zpěvačka bude hudebně ubírat. Fotografie, které vznikaly na proslulé Stodolní v Ostravě, náladu ostatně předem dokonale stimulují.

"Markéta je neskutečně fotogenická, pracovalo se mi s ní dobře, myslím, že je to z fotek cítit. Povedly se," konstatuje umělecká fotografka Eva Palkovičová, která s Konvičkovou spolupracuje od začátku její hudební kariéry.

Markéta Konvičková se na nových fotografiích mění v téměř dospělou ženu

Podle fotografky je u mladé zpěvačky znatelný posun ve smyslu vyspělosti. Z dívky se stává žena. "Už to není ta křehká holčička, ale vyspělá baba. Navíc je přirozeně pěkná, umí se sama stylizovat," doplňuje Palkovičová, která je autorkou všech fotografií originálního bookletu CD. Podle ní by zpěvačka z fleku mohla být modelkou, jen by musela decentně shodit. "Vyzábliny nemám ráda, ale kritéria jsou jasná. Pokud by Markétu taková práce zajímala, něco by musela zhubnout."

Zpěvaččin tým vyzdvihuje především interaktivitu samotného obalu, který bude možné libovolně měnit pomocí speciálního otáčivého mechanismu. "Markétu Konvičkovou mohou její fanoušci mít pokaždé s jiným párem extravagantních bot. Písně z imaginárního musicboxu pak pouští pokaždé jiný DJ v podobě loutek známých z klipu Cizí světy," vysvětluje Michaela Nová ze zastupující agentury.

Deska Markéty Konvičkové Kafe, bar a nikotin vychází 1. září. Bude na ní celkem dvanáct hitů amerických autorů, v čele se Stevem Walshem. Zpěvačka desku pokřtí na speciálním koncertu v pražském Hard Rock Cafe, kmotry budou právě Steve Walsh a Igor Timko z kapely No Name.