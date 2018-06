Nezletilá Konvičková dva roky v showbyznysu: to je proměna

"Když jsem před dvěma lety začínala, ani ve snu by mě nenapadlo, že se budu na obal své druhé desky svlékat, natož mít na zádech jen andělská křídla. V patnácti jsem nosila jenom roláky, výstřihy nebo něco podobného jsem vůbec neznala," říká Markéta Konvičková, jejíž nová provokativní image doprovází vydání druhé desky Kafe, bar a nikotin.

Markéta Konvičková zpívala v rámci svého křtu v Hard Rock Cafe Obal nové desky zpěvačky Markéty Konvičkové

"Za ty dva roky jsem určitě vyzrála, což byl důvod té proměny. Všechno se odrazilo v písničkách, tak doufám, že fanoušky nezklamu a vývoj přijmou jako součást mé hudební kariéry," doplnila sedmnáctiletá zpěvačka, jež před křtem desky v pražském Hard Rock Cafe neskrývala trému.

Na pódiu ji pak rozprášila pomocí úvodní zdravice, kterou podbarvila muzika, čímž získala pár minut na "vypuštění přetlaku".

Petr Šiška, Markéta Konvičková, Petr Kolář a Viktor Dyk

Markéty Konvičkové se po jejím úspěchu v SuperStar ujal producent Petr Šiška, který vlastní produkční a uměleckou agenturu. Se zpěvačkou pracuje i nadále, na její desce se ostatně podílel i textařsky. Zvukový obraz pak dali desce Boris Carloff a Steve Walsh, kteří spolupracovali s Norah Jones či Erasure.

"Brzy budeme točit klip k písničce Zapomeň, bude v něm to, co jsem prožila v létě. Na natáčení se těším i proto, že se uvidím s jedním sympatickým klukem, se kterým se zatím známe jen z Facebooku. Je krásný, má svalnaté tělo, líbí se mi, tak uvidíme, jak to dopadne," líčí Konvičková, která tak připouští, že by nemusela být dlouho single, sympatie prý pracují na plné obrátky.

Ruda z Ostravy Markéta Konvičková a její hvězdní kmotři Igor Timko či Ruda z Ostravy

O křest zpěvaččiny nové desky se postarali hvězdní kmotři jako Igor Timko z No Name, Ruda z Ostravy či již zmíněný zahraniční producent Steve Walsh.