Konvičková na party Óčka: hodinu zamčená v šatně se Šmajdou

"Šatnu jsme měli s Mirem společnou a jen jsme si tam šli popovídat, protože to bylo jediné místo, kde byl klid a kde se dalo pořádně mluvit," vysvětluje Markéta.

Že se ale do šatny nemohli dostat během večera ostatní účinkující, ani jednomu z nich zřejmě nevadilo. "To jsme vůbec netušili, měli jsme si po té době, co jsme se neviděli, opravdu co vyprávět," dodala mladá zpěvačka.



Jestli mladí lidé chystají nějaké společné překvapení na osobní či pracovní úrovni, se teprve uvidí. Už teď je jasné, že Konvičková bude ve svém věku zřejmě pěkné kvítko. Pošilhává totiž nejen po mladém Šmajdovi, ale také po "stařících" z kapely Citron. V tomto ohledu je to prý ale opravdu jen čistě na pracovní bázi, plánují spolu duet.

Citron

Nápad spojit mladou zpěvačku se skupinou Citron dostal americký producent a kytarista Steve Walsh, který spolupracuje třeba s Johny Cashem, Norah Jones nebo Erasure. "Potkali jsme se spolu v jeho nahrávacím studiu, když jsem trávila tři týdny napůl pracovních prázdnin v Americe. Nabídl mi spolupráci na novém cédéčku a naznačil jedno překvapení. Až doma jsem se dozvěděla, že to je duet s Citrony, to

jsem vážně nečekala," směje se.



Hlasy rockových dinosaurů skupiny Citron a romantické zpěvačky zazní ve slavné citroňácké baladě Už couvám. "Je to krásná písnička a ačkoli se možná někomu může zdát tohle spojení neskutečné stejně jako se zpočátku zdálo mně, funguje to. Duet je natočený, ještě se v Americe smíchá a brzy se objeví v rádiích. Kapelník Citronu Radim Pařízek mi navíc nabídl společná vystoupení na dvou megakoncertech pro patnáct

tisíc diváků v Ostravě ve Zlíně. Na to se opravdu hodně těším, bude to mazec."

Zpěvačka, která se debutovala albem Na šňůře perel, které jí vydavatelé nadělili k šestnáctinám a které obsahuje hity Michala Davida, Leška Wronky, Petra Bende či Káji Maříka a texty převážně Petra Šišky, vyráží v listopadu na turné, jehož finále proběhne 1.prosince v pražském Hard Rock Café. V prosinci pak bude Markéta s napětím čekat, jak dopadne nominace na Objev roku hudebních cen TV Óčko.