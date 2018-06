Konvičková má zákaz alkoholu i kluků, oslavila teprve šestnáctiny

Mladá zpěvačka se zviditelnila soutěží Česko Slovensko hledá SuperStar, kde si jí všiml textař Petr Šiška a producent a skladatel Lešek Wronka, který objevil mimo jiné i Ewu Farnou. Ze všech finalistů soutěže také díky tomuto osvědčenému tandemu vydala desku jako první. Třeba Jan Bendig, který se přišel na křest kamarádky a kolegyně také podívat, na svou desku stále čeká.

Šampaňské ovšem na křtu chybělo. "Rodiče by mi dali, kdybych takhle mladá pila alkohol. Z kluka by nadšení taky nebyli. Ani ho nemám, zajímá mě momentálně jenom muzika. A co znamenají ta lízátka? Mám je ráda a moji přátelé, známí a také fanoušci to o mně vědí a tak mi je nosí ve velkém," objasňuje Markéta.

První počin mladé zpěvačky v pražském klubu Solidní nejistota pokřtila zpěvačka Marta Jandová, která byla porotkyní v pěveckém klání a Petr Bende, jenž z podobné soutěže vzešel. Ten už se nálepky "toho ze SuperStar" dávno zbavil, ale za spojení s populární soutěží se nikdy stydět nebude. "Vzešel jsem ze stejné soutěže jako Markéta a hrdě se k ní hlásím," říká Bende.

Markétě na desku složil mimochodem písničku, kterou na slavnostní akci společně představili. "Když jsem na skladbě pracoval, představoval jsem si Markétu a říkal si, že by jí slušela klavírová balada. Ta je teď na desce jediná. Možná, že se s touhle písničkou ještě někde potkáme. Jestli to bude na festivalech, kterých mám během léta nespočet, se teprve uvidí. Dnes jsme ji v každém případě hráli naživo poprvé."

Čas si šťastný otec udělá během léta i na rodinu, práci a soukromí se totiž snaží dělit napůl. Zrovna během křtu měl volné dny a tak přivezl z Ostravy do Prahy, kde má své druhé zázemí, i svou manželku Zuzanu a třináctiměsíčního syna Matyase. Jak se svěřil, také doma si díky svému potomkovi užívá muziky. Matyas totiž dostal ke svým prvním narozeninám od babičky a dědy elektrické bicí, které se staly jeho nejoblíbenější hračkou. "Mlátí do toho od rána do večera a nezajímá ho nic jiného, ani auta," uzavírá Bende.