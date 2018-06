Svobodná, vdaná i skoro rozvedená. Známé Češky pózovaly ve svatebním

"Na svatbu vzpomínám hrozně ráda a s manželem vycházím dobře, takže není důvod, abych byla zapšklá nebo smutná," říká Czadernová a s chutí popisuje, jak ji tehdy ještě přítel, nyní manžel a brzy už exmanžel požádal o ruku se srdcem z okvětních lístků růže.

To nerada slyšela moderátorka Eva Decastelo, která se nikdy tak romantické žádosti o ruku nedočkala. "Manžel mě dodneška nepožádal," prozradila.

Kromě zásnub si Decastelo nedopřála ani svatební šaty svých snů. Vdávala se tehdy v 9. měsíci těhotenství, a i když měla šaty nádherné, představovala by si to jinak. "Na mě je to málo šílené. Kdybych měla druhou svatbu, tak bych chtěla zelené, červené nebo černé šaty a mít to hodně bláznivé."