Konvalinková uvažuje o rozvodu

Říkalo se o nich, že jeden bez druhého nemohou žít. Bylo to osudové spojení. Poznali se už na škole.

Tam se do půvabné Nadi Konvalinkové zamiloval mimo jiné i Jiří Lábus. Ten však zůstal pouze u platonického vztahu, zatímco Kaiser si Naďu vzal a společně přivedli na svět dceru Karolínu.

Už v té době herec pil, ale skutečné problémy s alkoholem přišly až o pár let později. Mezitím zplodil nemanželské dítě a prožil řadu milostných románků.

Konvalinková však pro něj znamenala přístav, do kterého se vždycky rád vracel, proto nikdy neuvažoval o rozvodu.

S démony v sobě se snažil bojovat. Údajně podstoupil i protialkoholní léčbu. A také se na čas uchýlil do ústraní. Žil na chatě, pěstoval včely, vyráběl med a jezdil na koni. Po návratu však nedokázal alkoholu odolat.

V posledních měsících se pod jeho vlivem dopouštěl nejrůznějších excesů. Loni při natáčení filmu Non plus ultras, vystrčil na diváky zaplněného stadionu Baník nahý zadek a před pár týdny podnapilý napadl policisty. - více zde

I to jsou důvody, proč Naďa Konvalinková už nemůže dál.