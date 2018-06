Konvalinková: Ráno si vždy řeknu, že jsem zdravá, hubená a bohatá

"Někdy se doma vybrečím, do něčeho kopnu. Třeba dcera mě dokázala vytočit, někdy jsem pořádně zařvala," přiznala Konvalinková své slabé chvilky.

Jinak je ale její recept na pohodu jasný - vysílat do vesmíru pozitivní myšlenky.

"Třeba ráno si řeknu, že jsem zdravá, hubená, bohatá - a takhle to posílám do vesmíru. Jakmile řekneš, že tě bolí kolena, tak ti to ten vesmír hned pošle. Když člověk myslí pozitivně, tak hodně té negativity potlačí," vysvětlila herečka.

Taky už nechodí ke kartářkám, protože když jí řekly něco negativního, zůstalo jí to v hlavě.

Přitom ke štěstí potřebuje málo. "Střechu nad hlavou, pár hezkých oblečků a cestovat," popsala. S Fialovou prý občas "šlapou" na přehlídkových molech. "Já si to vyšlapu na tom molu a pak to oblečení dostanu," pochlubila se.

Vedle ní usedne na červenou pohovku prezident mediální skupiny Lagardére Active ČR Michel Fleischmann a zakladatel cestovní agentury Corrupt Tour Petr Šourek.