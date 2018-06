Konvalinková o hubnutí: Během diety jím víc, něž jsem normálně jedla

"Čokoláda je taková odměna, kterou si občas dopřeju. Není to mléčná, ale ta osmdesátiprocentní hořká. Myslím si, že když má člověk vlčí hlad a potom sní celou bonboniéru, tak to je špatně. Když já si jednou za čas za odměnu dám jeden, dva, tři bonbónky té opravdu kvalitní čokolády, ještě víc si to užiju," řekla iDNES.cz Konvalinková.

Na zdravé hubnutí se dala loni za pomoci výživových odborníků Kateřiny Cajthamlové a Petra Havlíčka. Poté, co nějaká kila už shodila, snaží se stále udržovat v kondici.

"Zaplaťpánbůh se to drží. Jím často a méně a snažím se vyvarovat těch věcí, které škodí. Samozřejmě že chybička se někdy vloudí, jsme jenom lidi. Důležitý je jíst často a méně, já na to už mám přesné tabulky, a hlavně se hejbat. To je to nejdůležitější," řekla herečka a přiznala, že během hubnutí se víc nají.

"Já v té dietě jím víc, něž jsem normálně jedla. To jsem tenkrát byla podrážděná a k tomu jsem se sama sobě nelíbila. Teď jsem ale docela vyrovnaná, protože to tělo dostane všecko, co má," míní Konvalinková, která se stala kmotrou českého vydání knížky Štěstí, láska, čokoláda.

"Jde spíš o duchovní knížku. Učí nás znovu přemýšlet, že si svoje štěstí tvoříme svými myšlenkami. Je to jedna z těch knížek, u které si znovu uvědomíme, že to, co vysíláme do vesmíru, se nám vrací," dodala herečka.