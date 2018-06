Kontroverzní hračka: panenka simulující kojení pohoršuje rodiče

Výrobci hraček se předhánějí, čí panenka se víc podobá skutečnému miminku. Mrkání, čurání a krkání už není nic neobvyklého. Španělská firma přišla na trh s panenkou, která se nechá nakojit. Kojící holčičky ale nejsou to, co by někteří rodiče rádi viděli.