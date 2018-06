Kontrastní barvy nadřízeným svědčí

"Šatník do zaměstnání by měl vycházet ze dvou, maximálně ze tří základních barev," radí návrhářka Lenka Zachová z firmy Ritmo mode. "Já jsem například pro letošní zimu zvolila jako základ dámského šatníku tmavě hnědou, šedou a černou, kterou si každá žena může doplnit barvami podle svého uvážení i typu. Pro muže jsou jako základ důležité modrá, hnědá a šedá."

Základní barvy se pak doplňují jednou či jen několika málo barvami. Stejný poměr v barvách by měl být uplatňován i na doplňcích či prádle.

Pokud jde o výrazné barevné kontrasty - například tmavý pánský oblek, bílá košile a červená kravata - odborníci na image tvrdí, že působí na okolí autoritativně, a to jak u mužů, tak u žen. Záleží jen na vás, jak chcete tento fakt využít. Nechce-li například žena působit na své podřízené jako nástupkyně "železné lady" Margaret Thatcherové, měla by si raději vybrat světlejší kostým a halenku v jemnější pastelové, jakoby lehce zapudrované barvě. Nic se však nesmí přehánět! Například malé ženy by neměly volit záplavu sladkých pastelových tónů, protože by působily ještě zranitelněji a snadno by je každý přehlédl. Příliš vhodné pro ně nejsou ani drobné květinové desény, lepší je jemný proužek, drobná rybí kost nebo pepito.

Obecně platí, že výrazné kontrastní barvy jsou méně formální a dávají jim přednost kreativní, výrazné typy. Neutrální barvy volí zejména konzervativní a méně průbojní jedinci.

"Vedle barev jsou důležité i střihy. Drobným ženám, jež si chtějí dodat ve vztahu ke svému okolí trochu autority, doporučuji vyzkoušet kalhotový kostým," radí Lenka Zachová, "pokud zvolí na kalhoty strečový materiál, budou se cítit dobře po celý den i ty, které kvůli pohodlí dávají přednost sukni."

Ženy s vyšší postavou (nemluvě o robustních typech) by neměly volit tmavé barvy na halenky nebo svetříky, stačí, když je použijí na sukně a saka, které pak oživí barvou podle svého typu a také podle toho, jak chtějí působit na okolí.