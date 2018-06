Konspirace donutila Bílou změnit si jméno

Podařilo se, jak si novomanželé přáli. Lucie s manželem si mohli svůj šťastný den dokonale vychutnat právě jen díky přísnému utajení.



"Naše svatba byla malinká a jenom naše. Ohromně jsem si to užila právě proto, že jsme měli naprostý klid. Tři měsíce jsem byla Alena Nováková. Ve všech dokladech a objednávkách na letadlo i na hotel v Miláně. Tato lest napadla našeho právníka, řekla čtyřicetiletá zpěvačka agentuře Korzo.



"Měli jsme vymyšleno i to, jak utajit restauraci, v které se konala svatební hostina. Skupince novinářů, která přece jen čekala před konzulátem, zablokovalo cestu poslední z pěti aut, které vyjelo z budovy konzulátu. Proto zůstala tajemstvím i restaurace," prozradila Bílá.

Svatba se mohla konat i na Aljašce



Když vyšlo najevo, že se svatba konala v Miláně, objevily se nejrůznější spekulace, proč se svatba Lucie Bílé konala právě tam. Pravý důvod je jednoduchý. "Miláno jsme si vybrali především kvůli tomu, že jsme hledali zázemí, kde by svatba mohla proběhnout. A v Miláně je český konzulát. Kdyby se nám to bylo nepodařilo zrovna v Miláně, tak odjedeme třeba na Aljašku," usmála se zpěvačka.