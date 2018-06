Bývalý barman vydělává miliony. Je dokonalým dvojníkem DiCapria

Ještě před pár měsíci ho neznal nikdo. Živil se jako barman, bubeník a poloprofesionální skateboardista. Jenže pak si ho všimli na sociálních sítích a rázem se z něj stala modelingová hvězda.

„I když všichni lidé mluví o skutečnosti, že jsem jako dvojník Leonarda DiCapria, kašlu na ně. Jsem v New Yorku jako model,“ prohlásil v rozhovoru pro New York Post mladý Švéd, kterého si aktuálně pro své reklamy najal Ralph Lauren.

DiCapria přitom moc neprožívá. Jeho bohem je Michael Jackson, jehož slávě by se chtěl přiblížit.

„Někdy jsem možná trochu protivný, když na mě lidi začnou volat Leo místo mého jména. Začal jsem slýchat, že vypadám jako on příliš často, zvláště co jsem začal pracovat jako barman v nočním klubu,“ svěřil Annerud s tím, že by rád teď by rád prorazil v hudební branži.