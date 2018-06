Konečně se muži dočkali

Výrazně žluté, červené či modré hlavy už dávno nejsou výsadou žen. Muži - tedy hlavně mladí - si barví vlasy tím častěji, čím více chtějí ukázat svou odlišnost. Ostatně na posledním mistrovství světa v atletice bylo vidět takových mužů hodně, a přitom rozhodně nepatří k těm, o nichž by bylo možné tvrdit, že se starají jen o svůj zevnějšek. Prostě barevné vlasy patří k současnému životnímu způsobu mladé generace. Jenže ta nechce trávit spoustu času po kadeřnických salonech, ani platit horentní částky za barvení. Cena takového zákroku v kadeřnictví totiž vyjde kolem čtyř až osmi set korun. Proto výrobci přišli s řadou barev Féria, která je díky svým odstínům i složení jako jediná na trhu určena pouze mladým lidem od 15 do 35 let (Féria totiž kryje šediny jen ze 30 procent). Za necelých dvě stě korun a během pouhých třiceti či čtyřiceti minut si lze doma opatřit zářivě hnědou, černou či červenou okrasu hlavy. Z 16 odstínů jsou dva určeny speciálně mužům, ale ti mohou klidně sáhnout i po ostatních, protože nové barvy jsou "uni". Mladí muži či dívky musí pouze počítat s tím, že při jednom barvení lze dosáhnout změnu barvy jen o tři "stupně". Pokud váháte, jaký bude výsledek, stačí si pouze vybrat v obchodě konkrétní odstín barvy a podívat se na pomocné obrázky na krabičce. Ty ukazují jak původní přirozenou barvu vlasů, tak konečný výsledek, kterého má být po aplikaci vybrané barvy dosaženo. Novinka navíc obsahuje takzvané dvojité odlesky, a proto po jejím užití dochází k takzvanému zářivému efektu vlasů, díky UV filtru jsou vlasy také chráněny před působením slunce.