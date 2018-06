Zchudlá hvězda filmu Sladký život Anita Ekbergová prosí o pomoc

Ekbergová nemá žádnou rodinu a jejím současným domovem je nemocnice poblíž Říma. Trpí následky zlomeniny stehenní kosti, kterou utrpěla před několika měsíci. Od té doby se pohybuje jen v kolečkovém křesle.

Daňový poradce herečky Massimo Morais uvedl, že byt Ekbergové před nedávnem vyhořel. Zloději ukradli nábytek a šperky. Ekbergová by se po vyléčení zlomeniny sice chtěla vrátit domů, nemá ale prostředky na opravu bytu.

Žádost Ekbergové o pomoc ale asi nebude vyslyšena, protože nadace založená k poctě slavného filmového tvůrce Federika Felliniho sama zažívá finanční krizi a je odkázána na podporu místních institucí.

Z filmu La Dolce Vita (Sladký život) Anita Ekbergová v roce 1959

Anita Ekbergová se proslavila filmem Sladký život (La Dolce Vita) z roku 1960 o životě římské smetánky a stala se tehdejším sexy symbolem. Její smyslné dovádění s partnerem Marcelem Mastroiannim v římské fontáně di Trevi se stalo patrně nejslavnější filmovou scénou světa.

"Nebyl to žádný velký film, žil jen z této mimořádné scény," prohlásila Ekbergová později. "Byla jsem tam jen já a Marcello. Ve skutečnosti víc já než on. Byla jsem velmi krásná, to vím," dodala pro deník Corriere della Sera.