Konec roku Heidi Janků: nahé PF a dovolená na Kanárech

"S manželem letíme každý rok, protože o svátcích máme nejvíce volného času. Obvykle dáme dohromady tak pět dní, a na tak krátkou dovolenou létá málokdo. My jsme si to ale na Tenerife užili, bylo to moc příjemné," řekla iDNES.cz Heidi Janků.

Nebýt práce, v teple by oslavili i Štědrý den. Kvůli pracovním povinnostem ale odlet nakonec posunuli.

"Vždycky odlétáme už před Vánocemi, ale letos jsem zpívala ještě dva dny před Štědrým dnem, tak jsme to odložili až na 26. prosince. Na Štědrý den jsem tedy smažila kapra a dělala bramborový salát a na první svátek vánoční jsem stihla ještě upéct kačenu s knedlíkem a se zelím," dodala zpěvačka.

Ještě než odjela, stačila známým a kolegům popřát do nového roku. Hravě si přitom poradila s nahou fotografií Jakuba Ludvíka, kterou nafotila loni.

"Ty fotky způsobily spoustu humbuku, tak jsem se na tom ještě chtěla vyřádit. Razítkem, které na PF je, jsem se inspirovala ve filmu Ostře sledované vlaky," přiznala se smíchem Heidi, kterou jsme telefonicky zastihli na policejní stanici.

"Musela jsem vysvětlit, proč jsem jela rychle. Nic vážného. Nový rok začal klidně," uzavírá nenapravitelná optimistka Heidi Janků.