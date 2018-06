Konec lásky nebeské: znetvořený mariňák se rozvedl

Seděla u postele snoubence, který mohl každou chvíli zemřít. Jeho tělo připomínalo škvarek. Hlavně díky své středoškolské lásce Renee přežil americký voják Ty Ziegel těžko představitelnou bolest a šedesát operací. Jejich svatební fotka z října 2006 vyhrála jednu z kategorií soutěže World Press Photo a jejich nadpozemský příběh dojímal čtenáře v San Francisku i v Lovosicích. "Brzy chceme být prima rodiče," prohlásila pohledná paní Ziegelová před rokem.

To už byl naměkko skoro každý. Muž bez tváře, levé ruky a pravého oka se stal celebritou, vystupoval v televizi, má vlastní stránku v internetové encyklopedii Wikipedia. V listopadové reportáži o obětech války v Iráku na stanici CNN se však objevila stručná, leč překvapivá zmínka. V prosinci ji na 11 řádcích na straně 92 potvrdil i společenský časopis People: "Ty Ziegel se rozešel se svou ženou Renee."

Pár nezveřejnil, na čem manželství ztroskotalo. "Bylo to společné rozhodnutí," řekl pětadvacetiletý Ziegel pro People. O tři roky mladší Renee se odstěhovala ke své matce a pracuje jako policejní dispečerka. "Bez komentáře," vzkázala magazínu. Inu, i láska nebeská se může rozplynout.

Záhada vyděšeného výrazu

Po útoku sebevražedného atentátníka v prosinci 2004 statný fešák Ziegel ztratil takřka vše. Podobu, zdraví, místo v armádě a málem taky svou milou. "Vzhledem k tomu, kolik vztahů se kolem mě rozpadlo, pochopil bych, kdyby ode mne odešla," pravil později. Jenže ona prohlašovala: "Opustila bych ho, jedině kdyby se z něj stal blázen."

Ziegel se po hrůznému zážitku a utrpení zotavil tak, že dokázal rozumně uvažovat, mluvit a pohybovat se. Když se po mnoha měsících ve vojenském zdravotním centru v Texasu vrátil do městečka Washington v rodném státu Illinois, začali s Renee plánovat, že se vezmou. Přestával se stranit společnosti. Zvykl si na šokované pohledy i otázky, kam se poděl jeho nos. "Už mě to moc neobtěžuje," říká.

Novomanželé Ziegelovi se objevili v show moderátorky Oprah Winfreyové, kde Renee před mnoha miliony diváků pronesla: "Nechodila jsem s ním kvůli tomu, jak vypadal. Vzala jsem si ho kvůli tomu, kým je." A zbožňovaná madam Winfreyová jejich sňatku požehnala.

Jejich svatbu (prý to byl dlouhý a divoký večírek) poté proslavila fotografka Nina Bermanová, jejíž snímky v únoru 2007 zazářily v soutěži World Press Photo. Už tehdy se spousta lidí ptala: Jak dlouho ti dva spolu zůstanou? Je s ním jenom ze soucitu? Nebo se nemůže vzepřít zákonům amerického maloměsta? Leckoho totiž zarazil vyděšený výraz nevěsty. Jenže tehdy si ho ještě mnozí vykládali jako únavu z oficialit nebo z předchozích oslav.

O páru psal magazín People i noviny v různých koutech Ameriky. Při slavnostním střihání stuhy na jedné dobročinné akci společně stáli vedle herečky Michelle Pfeifferové. Jako své hosty je Pat Quinn, náměstek guvernéra státu Illinois, pozval na jeden z finálových zápasů baseballové ligy MLB.

Ziegel musel do penze a nějakou dobu se s úřady přel o výši důchodu. Nebyl spokojený s přidělenou částkou 2 700 dolarů měsíčně (což zhruba odpovídá průměrné mzdě), o čemž promluvil v reportáži na CNN. Během týdne proslulému veteránovi rentu zvýšili. Musel oželet podstatnou část předchozího života, nicméně upínal se k založení rodiny. Stejně se vyjadřovala jeho paní, jež zároveň plánovala návrat na střední školu, kterou předtím opustila, aby mohla pečovat o svého Tye. "Když někoho milujete, uděláte to, co máte udělat, ať se děje, co se děje," řekla.

Jenže pak… Došlo na Ziegelova slova o častých rozkladech vztahů válečných veteránů. Lidé si vybavovali, že se Renee při pózování na svatbě tvářila jako mučednice. "Já to tušila… To nemohlo vydržet!" objevovalo se v internetových diskusích. Stejně jako příspěvky jiných navrátilců z bojových misí: "Všichni se ve válce měníme, ačkoliv to naše vláda popírá, jak jen může."

Kdo koho opustil?

Když se vojáci vrátí do civilu, často opouštějí své partnerky. Obtížně si zvykají na běžný život, mění svůj žebříček hodnot. Invalidové mají sklony k sebepodceňování, leckdy tak mohou od sebe ženu odehnat, v krajních případech uvažují o sebevraždě. "Ale není to pravidlo, záleží na jednotlivci, jak se vypořádá se svými zkušenostmi a fyzickým stavem," říká Jiří Klose, primář lékařsko-psychologického oddělení pražské vojenské nemocnice.

U Ziegelových zatím není známo, kdo koho opustil. Neví se, zda se v manželovi probudily traumatické zážitky z Iráku a začal se chovat nesnesitelně. Nebo se Renee prostě nemohla přenést přes devastující zranění, která jí znetvořila muže. "Ženy se obvykle s fyzičnem vyrovnají," říká však Klose.

Ziegel nepůsobí ani jako zatrpklý ukřivděnec. Tvrdí, že ho netrápí splíny ani deprese. Do Iráku dokonce nedávno vyprovodil i mladšího bratra Zacha. "Jsem na něj hrdý," řekl pro CNN. "Kéž bych mohl jít s ním."