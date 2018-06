Konec další lásky: Petrišková přišla Holovskému na nevěru

Paradoxem je, že se Lenka - tak se další dívka v životě Holovského jmenuje - ozvala Lucii sama. "Když vyšla informace o tom, že spolu chodíme, zavolala mi, že se mnou chce mluvit, že je totiž ona tou, která chodí s Danem. Byl to pro mě šok. Nejdřív jsem se nemohla ani nadechnout, ale pak jsem si s ní dala schůzku a udělala jsem dobře. Skvěle jsme si popovídaly a řekly si, že se Danovi pomstíme," líčí Petrišková.

Sokyně dostaly nápad přepadnout svého milého doma. Zachoval se ale prý tak, jak to ani jedna z nich nečekala.

"Byly jsme to my, co jsme byly ty špatné, já ještě horší. Vadilo mu, že jsem ho nevarovala, co se na něj chystá, prý ve mě věřil. To jsem teda fakt nepochopila. Každopádně je mezi námi konec, ale i přes to všechno zůstáváme přáteli. Já jsem dostala od života, respektive chlapů, další lekci a teď na žádný další vztah nemám ani pomyšlení," uzavřela zpověď Petrišková.