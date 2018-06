"I když jsem TELE TELE měl moc rád, bylo mi najednou oficiálně sděleno, že v tomto pořadu končím. A protože, jak je vidět, každý je nahraditelný, také za mne se hned našla náhrada, Pavel Kikinčuk. A je to. Pro mne konec jedné životní etapy," vypráví o svém konci na Nově Josef Carda.

"Ale když něco končí, obvykle něco nového začíná," dodává. A tím je pro něj nový zábavný pořad na Primě - Konečně jsi tady. V něm čtyři osobnosti soutěží o nejlépe zahranou "roli" v dané scénce.

"A já jsem se stal v tomto novém pořadu moderátorem, i když to slovo vůbec nemám rád. Je to pro mne nová příležitost, zdá se mi to docela vtipné, tak jsem to vzal. Takže je konec Cardy-Retardy. No a navíc už také mám chlapa. Mému jedinému synovi bylo osmnáct a je po maturitě."

Nechce zdědkovatět

Josef Carda má vypracovanou postavu, kterou se snaží ve svých sedmačtyřiceti letech udržet. "Kdysi jsem velmi sportoval," říká. "Teď jezdím na kole a chodím pravidelně do posilovny. Snažím se přijatelně vypadat. Nechci zdědkovatět. Kromě televize hodně hraji na jevišti a tak potřebuji mít fyzičku."