VIDEO: Nový byznys studentů: kondomová pohotovost

Kyle McCabe s roznášením kondomů začal loni a tvrdí, že kromě výdělku se snaží na akademické půdě podporovat odpovědnost mezi vrstevníky. Jeho podnikání funguje jako každá zásilková služba. Klient zavolá a objedná si kondomy. Pohotový mladík zapne maják na své přilbě a za chvíli objednávku vyřídí.

"Rozhodně se mi to hodí. Je to lepší než běžet někam do obchodu. Je opravdu skvělé, že vám to přinesou až před dveře," říká studentka Shady Waxmanová.

"Myslím, že je to docela v pohodě. Když jsem poprvé viděl propagační plakáty, myslel jsem, že je to vtip. Ale teď si myslím, že je to určitě užitečné," prohlásil další student Ryan Quindlen.

Sám podnikavec by byl rád, kdyby podobně kondomové pohotovosti fungovaly na všech školách.

"Obchody nejsou otevřeny neustále a navíc jsou studenti, kteří nemají auto, takže by se do obchodu ani nedostali," dodal McCabe s tím, že nejvíce vytížená je pohotovost o víkendech.

Kondomy se poprvé začaly na americké univerzity dodávat už v roce 1985. Bylo to na Harvardu a šlo hlavně o boj proti šíření viru HIV.

V České republice podobnou službu zatím nikdo nenabízí, ale třeba občanské sdružení Art for Life na koncertech, festivalech, a různých akcích rozdalo jen loni přes osm tisíc kondomů.