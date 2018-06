Koňaříkovou nadchly mužské spodky

I když k mužům má Lucie velice pozitivní vztah, neumí si představit, že by se přišla podívat na soutěž krásy jako divačka. "Určitě by mě ale zajímalo, který soutěžící je ten nejhezčí, protože to je v mém osobním životě vždy ta nejtěžší otázka. Nikdy si neumím vybrat toho doopravdy nejpohlednějšího a pro mě nejlepšího," přiznala se Koňaříková.

Klasická otázka typu "Dáte si se mnou víno?" na Lucii nezabírá. "Stačí mi, když se chlap nepřetvařuje a chová se tak, jaký opravdu je. Dnes je to už ale bohužel jen výjimečný jev," konstatovala.

A co ji na muži zaujme ze všeho nejdříve? "Muž mě prostě musí chytit! Musí to být chlap s velkým CH. Musí mít určité charisma. Jeho vzhled je pro mě také dost důležitý. Vlastně hned poznám, jestli na mě zapůsobí, nebo ne," odpověděla moderátorka.