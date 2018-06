Komu sedly písničky od poroty?

Ještě před tím jsme ale viděli krátkou reportáž z návštěvy koncertu Jamese Browna. Finalisti si pak symbolicky zazpívali jeho nesmrtelný hit I Feel Good, ale znělo to trochu rozpačitě. Přeci jen James Brown je James Brown. Ale zpátky k soutěži.

Nevím, jestli cílem bylo vybrat písničky přímo na tělo nebo naopak vybrat žánr, který dosud soutěžící nepředvedli. Každopádně jsem čekala, že se na tom porotci domluví. Někdo ovšem vybral písničku, která dotyčnému seděla, a někdo naopak vybíral písničky, na kterých se mělo ukázat, zda obtížný žánr zvládne.

Vybrat rockerovi Davidu Spilkovi, kterého porota pořád přemlouvala, aby konečně zazpíval taky něco jiného, Love Hurts (známe ji především v podání skupiny Nazareth), bylo takzvaně mimo mísu. I když nutno dodat, že Spilka tuhle náročnou věc zvládl, jak by řekl Klezla, se ctí. V některých místech, hlavně ve výškách, byl jeho hlas sice trochu plochý, ale umírnil s chraplákem a hned mu to prospělo. V tom nesouhlasím s Ondřejem Hejmou, který Davida prosil, aby se k tomu svému chrapláku vrátil.

Vraťme se ovšem k první zpívající Tereze Najdekrové. Ondřej Hejma jí přidělil You Oughta Knot od Alanis Morissette. I když to Tereza nezazpívala vůbec špatně, nemohla jsem se ubránit srovnání s loňskou finalistkou Klárou Zaňkovou, na kterou Tereza prostě neměla, i když se snažila jak mohla. Eduard Klezla ji alespoň pochválil za to, že se konečně zbavuje té polohy "ledové královny". Pro mě se ovšem pomalinku zbavuje své role favoritky.

Ilona Csáková vybrala Romanovi Lasotovi Stín katedrál od Petra Muka prý proto, abychom Romana také slyšeli zpívat česky. Roman odzpíval bez výraznějších chyb. Porota se ale při jeho hodnocení pořádně "chytla", hlavně Eduard Klezla a Ilona Csáková. Zpěvačka Romana pochválila. "To bylo skvělý. Byla tam nepatrná dvě místečka, ale myslím, že sis s tím poradil velmi dobře," řekla doslova. Eduard Klezla asi seděl někde jinde, protože ten naopak prohlásil: "Nejsem ochoten takovýto výkon brát vážně, pokud neustále zpíváte o čtvrt tónu výše nebo níže. Já se snažil něco prožívat, ale ten váš výkon mě opravdu dnes nepřesvědčil,

Tak nevím, kdo má pravdu, ale Klezlova slova na mě působila až příliš tvrdě, Roman určitě nejhorší nebyl.

Co mě hodně zajímalo, bylo, jak si Bára Zemanová poradí s písničkou Jany Kratochvílové Ve stínu kapradiny. Bohužel, ač je Bára neustále pasovaná do role favoritky, její výkon tomu neodpovídal. Možná to bylo i strašným ozvučením, ale Báře nebylo skoro rozumět, a jakmile na hlase ubrala, začala to být nuda. Při refrénu se trošku probudila, ale dost mi vadil až přespříliš nahalovaný mikrofon, což ale není její chyba. Asi nemá ani cenu se divit, že na porotu dojem udělala. I když se Báře třeba něco nepovede, porota ji pochválí. Souhlasím s tvrzením Eduarda Klezly, že výkony jsou na její věk obdivuhodné. Ne už tolik s Ilonou Csákovou, která řekla, že Bářin výkon byl noblesní.

Ve stylu amerického country zazpívala Leona Černá. Eduard Klezla pro ni vybral You´re Still The One od Shanii Twain. Bylo opravdu zajímavé, jak se s tím Leona vypořádala, když srovnáme její projev na začátku soutěže a nyní. A i když Leonin projev zrovna nemusím, tahle písnička jí kupodivu docela šla. Refrén mohl být propracovanější, ale celkově to poměrně zvládla. A od poroty sklidila slušné hodnocení. "Občas jsi maličko neintonovala, ale chvílemi jsi měla velmi příjemnou barvu hlasu a v zásadě ses s tou velmi těžkou písničkou popasovala docela dobře," řekla například Ilona Csáková.

Zbyněk Drda písničkou Toma Pettyho Learning To Fly neurazil, ani nenadchnul. Písnička mu sice docela seděla, Ondřej Hejma mu ji vybral chytře. Nejsou tam žádné strašlivé výšky a písnička je v klidnějším středním tempu. Zbyněk vůbec nezpívá falešně, ale jeho výkony nijak výrazně nevyčnívají nad ostatními. "Váš hlas se příjemně poslouchá, zpíváte relativně čistě, ale pro mě tahleta píseň byla nudná a nudnou zůstala i ve vašem podání," řekl Zbyňkovi Eduard Klezla. Jestli Zbyněk nudil i diváky, se ještě uvidí, ale vzhledem k hurónskému řevu především mladinkých fanynek v hale, je pravděpodobné, že Zbyněk asi těžko v tomto kole vypadne.

Soně Pavelkové vybrala Ilona Csáková Sedmkrát od Black Milk a doporučila jí, aby se s tím "pomazlila". Soňa ovšem v medailonku prohlásila, že žádné rady nepotřebuje a bude si zpívat podle sebe, a podle toho to taky dopadlo. Předvedla možná jeden ze svých nejhorších výkonů. Celou písničku vyloženě odflákla a odeřvala, i když v některých místech to nebylo špatné. Nepochopím, jak ji porota mohla v podstatě omlouvat. I když Eduard Klezla to odhadl docela přesně: "V posledních pár kolech mám pocit, že ten váš výkon je nepatrně nahodilý. Je opravdu vidět vaše labilita v přípravě." Dodal ale také, že chrapot, který byl často slyšet, odhalil nové barvy. Nevím, nevím. Spíš mi připadalo, že to Soňa s tím řvaním přepískla a nezvládla to.

Chřipkou skolený Martin Ševčík se trošku pral s písničkou Hvězdičko blýskavá od Petra Nováka. Sloka byla průměrná, refrén o něco lepší. Dost mu tam, snad jedinému, pomohly vokály. Vyloženě nic nezkazil, ale ani nevynikl. Ilona Csáková ho ovšem podržela: "Dobrý, dobrý. Musím říct, že ve slokách jsi měl velmi příjemnou barvu hlasu a v refrénech mi s podivem dneska ty výšky ani nevadily." Podle Eduarda Klezly Martin sice nebude vzbuzovat v davech obrovské vášně, ale tentokrát pro něj nebyl nejhorší. "Ten výkon byl velice milý. Ta písnička, ač nevypadá, je velice těžká. Chválím, že jste to takhle předvedl."

Výkony soutěžících byly docela vyrovnané. Škoda jen opravdu špatného nazvučení (i když nemůžu soudit, jak to znělo divákům přímo v hale), vokálů, které se zpěvem soutěžících často neladily a zněly moc tvrdě, a aranží, u některých písniček.

Kdo vypadne si opravdu netroufám tvrdit, protože vkus diváků je opravdu různý. Za nejhorší výkon třetího finále bych ovšem označila výkon Soni Pavelkové.

