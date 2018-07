Není důležité, jak vypadáte, míní komička Amy Schumerová

Herečka se naposledy objevila v komedii Jsem božská, která se zabývá otázkou, jak pocity žen o jejich zevnějšku ovlivňují jejich štěstí. Amy Schumerová tvrdí, že se na svůj zevnějšek přestala zaměřovat a hned je šťastnější.

„Jen zřídka už myslím na to, jak vypadám. Upřímně řečeno, je to tak uvolňující! Stíhám najednou mnohem víc věcí a jsem o tolik šťastnější,“ prohlásila v rozhovoru pro webové stránky thecattwalk.com. „Stojí to hodně úsilí, abyste se milovali tací, jací jste. Je dobré si uvědomit, že stejně nakonec všichni zemřeme. Proč si tedy otravovat život tak hloupými věcmi. Nic z toho není důležité.“

Komička se letos v únoru vdala za Chrise Fischera (38) a společně se objevili na předávání cen Tony. O svém manželovi říká, že je skvělý partner. „Navzájem se doplňujeme a podporujeme. Umí mě rozesmát, cítím od něj podporu, ale má taky svůj život. Tak se nám to líbí,“ popsala Amy Schumerová svůj vztah k partnerovi, který je šéfkuchař.

Herečka je všestrannou umělkyní. Coby stand-up komička se umístila na čtvrtém místě v soutěži stanice NBC Last Comic Standing a na druhém místě v soutěži stanice Comedy Central Reality Bites Back. Hrála v seriálu Delocated a filmu Vykolejená, ke kterému sama napsala scénář. V poslední době se stala mimo jiné velkou bojovnicí za kontrolu zbraní prostřednictvím hnutí EveryTownForGunSafety.org.