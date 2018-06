KOMENTÁŘ: Pomeje? Smutný klaun k pláči

Začněme maličkostí. Před necelým měsícem byl hostem Frekvence 1 a prohlásil doslova toto: "Iveta si musí odpočinout, uzdravit, takže bych teď chtěl poprosit hlavně média, aby nám nechala chvilku na vzpamatování. Věřte, že tohle je poslední rozhovor, který na dlouhou dobu dělám..." A ejhle, o pár dnů později mu kolegyně telefonuje, jestli by neměl zájem o interview pro magazín, a ano, jistě, žádný problém.

Rozhovor Dvakrát jsem uvažoval o sebevraždě, říká Jiří Pomeje

Takový je Jiří Pomeje – moc mluví a spoléhá na to, že v přívalu jeho slov přeslechneme nesmysly. Zastavme se u dvou myšlenek, které pronáší v dnešním rozhovoru. Jedna nesmyslná zde: "Dnes je Andělská tvář kultovní film a garantuju vám, že dvojka by půl milionu udělala." Hloupost. Na stránkách Česko-slovenské filmové databáze hodnotily Andělskou tvář čtyři tisíce diváků a výsledek? Třicet čtyři procent – slabý pokus, na který se nevyplatí chodit.

A myšlenka druhá je přinejmenším sporná, ale Pomeje ji vydává za jasný fakt: "Iveta je zpěvačka po Karlu Gottovi s nejvíce hity." Skutečně? A co třeba Lucie Bílá? Helena Vondráčková?

Ne, rozhodně se Jiřímu Pomejemu nechci a nebudu vysmívat. K smíchu mi není, spíš k pláči. Tenhle chlap je v těžké situaci – zadlužený, v obavách před kriminálem, za sebou má dlouhé období, v němž nezřízeně pil... Jiní by na jeho místě uvažovali o sebevraždě, ale on bojuje, byť svérázně, o svou budoucnost. Stal se z něj smutný klaun českého šoubyznysu.

Došlo mi to přesně před rokem, když jsem s ním strávil dva dny. Zpočátku se mi i líbil – upovídaný chlap lehce buranského typu, samé prdele a volové, tohle mi nevadí. Jenže když chrlil svoje historky plné zjevného nadsazování asi třetí hodinu v kuse, aniž by mě pustil ke slovu, musel jsem ho přerušit: "Vy mě nenecháte mluvit?" zeptal jsem se. A on: "To je můj zvyk, abych nemohl dostávat nepříjemné otázky." A žvanil dál.

Navíc úplné hlouposti, které by nemohlo brát vážně ani dítě, ale to nevadí, Pomeje jede: "Za tři měsíce vydá Iveta novou desku, bude i v angličtině a klip po nás chtějí arabské MTV. Ona je třeba v Dubaji strašně populární, měla by tam začít zpívat pro šejky. Budou za to skvělý peníze, klidně milion za koncert!" Jenže skutek jaksi utek.

A předpokládám, že obdobně skončí i další smělé plány. Vsadím boty, že se nenajde anonymní kamarád, který za Pomejeho zaplatí dluhy. A nebudou žádné další Pomejeho filmy, alespoň v příštích letech ne. Před rokem mi v Bratislavě povídal o dvou – jednom filmu o teroristech, druhém o životě své manželky Ivety Bartošové. Teď už o nich mlčí.

Tohle všechno bych Pomejemu odpustil, ale nikdy nezapomenu na jeho nepovedenou hereckou etudu na téma „bulvár“. Na počátku tvrdil, že bulvární novináře odsuzuje a neopřel by o ně kolo, ale když už jsme byli několik hodin spolu, nemohl jsem si nevšimnout, že těmhle žurnalistům neustále bere telefon a pomáhá jim vymýšlet články o Ivetě Bartošové na příští den.

Po dalších pár hodinách úplně otočil a přiznal, že vlastně pomohl vybírat Blesku fotky z dovolené, na kterých je Bartošová bez horního dílu plavek. "Trochu je jen škoda," poznamenal, "že ty prsa nevyšly o něco později, zároveň s deskou, protože to by byla skvělá reklama. Iveta je na těch fotkách hezká, nemá se zač stydět, chlapi ji chválej a všechno je dneska o sexu."

Je to smutný příběh o člověku, který téměř jistě není zlý, jen se dostal do zoufalé situace. V dnešním rozhovoru poznamenává: "Řekněme si upřímně: kdo postavil Ivetu Bartošovou z úplného dna?" Čímž nejspíš chválí sám sebe, jenomže za co? Zpěvačku nedávno vyhodili z dalšího muzikálu, její vánoční deska se stala trapasem roku, podle posledních zpráv dokonce Iveta Bartošová přestala zpívat a dala se na malování, se svým manželem se dramaticky schází a rozchází...

Dnes na poradě jsme se s kolegy shodli, že dáme Pomejemu zadarmo dobrou radu: Rozhodně nenatáčejte Andělskou tvář 2, ve které bude hrát vaše manželka. Proboha, chlape, vždyť vy se řítíte do záhuby! Jako vtip je to dobré, ale ptali jsme se – a nikdo z našeho okolí by neměl odvahu přijít na tohle dílo do kina.